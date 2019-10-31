Армия и оружие
Life.ruАсад усомнился в ликвидации главы ИГИЛ аль-Багдади
Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск не связывался с США по вопросу ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади и не поверит в реальность его убийства до тех пор, пока не будут предъявлены свидетельства.
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Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 14:36
Армия и оружие
Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов
ИА Новороссия 09:29
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
РБК 20:19
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 05:27
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° 12:57
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН 03:45
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам американского конгресса одобрил резолюцию против участия России во встречах G7.
Москва 24 01:39
Общество
Скворцова заявила о рекордном уровне продолжительности жизни
"Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 года (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней", — следует из доклада "О задачах субъектов России в сфере здравоохранения"
РИА Новости 14:16
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости 14:00
Авто
Появились первые изображения Kia Optima следующего поколения
Автопроизводитель Kia начал тизерную кампанию, посвященную новому поколению автомобиля Kia Optima.
Tvoe-avto.com 29 октября в 07:18
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Фигурное катание
Загитова превзошла соперниц на тренировке этапа Гран-при во Франции
РИА Новости 13:10
Футбол
Спартак — Ростов 2:1
"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).
Спорт-Экспресс 14:23
Футбол
Президент украинского клуба оштрафован за оскорбление судьи
Президент украинского клуба "Рух" Григорий Козловский оштрафован за оскорбление арбитра. сообщает 24tv.ua.
Газета.Ru 18:48
Общество
Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб
Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС 10:25
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 09:33
Общество
«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»
НАСА запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на российских кораблях «Союз» в 2020 и 2021 годах.
BFM.ru 05:38
Футбол
Юноши сборной России вышли в элитный раунд Евро-2020
Российским юношам требовалась победа, чтобы не сомневаться в возможности играть в Элитном раунде чемпионата Европы 2020-го года.
Inc-news.ru 04:41
Политика
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Происшествия
В баре Марселя неизвестный открыл стрельбу, ранены шесть человек
На юге Франции в городе Марсель шестеро посетителей бара получили ранения в результате нападения вооруженного мужчины.
Вести.Ru 18:38
Технологии
Рассекречено одно из отличий Android 11
Об очередном отличии будущей платформы рассказали участники сообщества разработчиков XDA Developers.
iXBT.com вчера в 12:27
Общество
В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников
В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.
Lenta.ru 17:06
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия 16:45
Экономика
Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов
Государственный долг Украины вырос в сентябре на один процент - до 83 миллиардов долларов.
Политика Сегодня 29 октября в 22:44
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
ToDay News Ufa 06:55