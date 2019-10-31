Армия и оружие

Life.ruLife.ruАсад усомнился в ликвидации главы ИГИЛ аль-Багдади

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск не связывался с США по вопросу ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади и не поверит в реальность его убийства до тех пор, пока не будут предъявлены свидетельства.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
РИА Новости15:26

Подробнее о событии

Асад усомнился в ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

РБК17:25

Асад усомнился в ликвидации аль-Багдади

Известия16:04

Асад не располагает свидетельствами об убийстве главаря ИГ*

РЕН ТВ15:17

Асад заявил об отсутствии свидетельств ликвидации аль-Багдади

Московский Комсомолец15:38

Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади

РИА Новости15:26

Башар Асад прокомментировал заявления США об уничтожении аль-Багдади

RT на русском15:44

Асад усомнился в ликвидации главаря «Исламского государства»

Lenta.ru15:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 22:17, Вашингтон
Политика

Дан старт процедуре импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 11:35
Общество

Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах России

Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
BFM.ru вчера в 13:25
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия 16:45
Армия и оружие

Посол России рассказал о приготовленных в КНДР сюрпризах для США

Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что в арсенале у Северной Кореи имеется достаточно сюрпризов, способных испортить настроение не только США, но и другим странам.
Профиль 07:36
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Технологии

Netflix позволил пользователям менять скорость просмотра фильмов

Пока что, по словам топ-менеджера Netflix, тестирование вызвало противоречивую реакцию у пользователей.
Forbes 29 октября в 03:29
Авто

Названы рублевые цены полноприводных Peugeot и Citroen

Группа PSA объявила российские цены на четыре модели: Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroеn SpaceTourer и Citroеn Jumpy.
Авторамблер вчера в 07:45
Армия и оружие

Российская «Булава» не может стрелять на запад

Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.
ГЛАС.RU 02:52
Шоу-бизнес

Джиган станет отцом в четвертый раз

Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
StarHit.ru 05:00
Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

Известия 02:13
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Происшествия

Южнокорейский вертолет упал в Японском море

Вертолет Южной Кореи упал у берегов спорных островов Токто в Японском море.
Газета.Ru 20:07
Футбол

Россия U17 обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд отбора Евро-2020

Обе команды вышли в элитный раунд отбора Евро-2020.
Чемпионат вчера в 14:25
Общество

Венера в Стрельце: кому повезет в любви в ноябре

Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
Московский Комсомолец 05:29
Общество

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Интерфакс вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Тессу Вайолет смутили выкрики «Русские вперед» на концерте в Москве

ФАН вчера в 09:53
Политика

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Экономика

В первом чтении алтайские депутаты приняли новый бюджет региона

Депутаты АКЗС 31 октября в первом чтении утвердили бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
КП - Барнаул 06:35
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Экономика

Метры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%

Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).
Известия 17:01
Политика

Глава офиса Зеленского рассказал об усталости президента от критики

Президент Украины Владимир Зеленский за менее чем год на посту уже крайне устал от негатива в свой адрес, заявил руководитель офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Газета.Ru 05:46
Гаджеты

Xiaomi готовит новое поколение «умных» телевизоров Xiaomi Mi TV

Газета DAILY 29 октября в 13:12
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 06:25
Транспорт

СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань

Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб. Изначально проект новой трассы правительство внесло в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.
РБК 17:39
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Армия и оружие

Турция передала России 18 сирийских военнопленных

Турция передала России 18 сирийских военнослужащих, взятых в плен на севере арабской республики (САР) вооруженными формированиями, поддерживающими Анкару.
Российская газета 21:30
Футбол

Спартак — Ростов 2:1

"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).
Спорт-Экспресс 14:23
Общество

Депутат облдумы Выголов дал показания по делу «Грин Агро»

По мнению следствия, трое чиновников необоснованно дали деньги компании "Грин Агро-Сахалин", чтобы та реализовала инвестпроект по строительству животноводческой фермы.
Сахалин.Инфо 19:11
Политика

Косачёв: генсек НАТО перечеркнул возможные миссии Брюсселя

В Совфеде обещают запомнить ряд высказываний генсека НАТО Йенса Столтенберга в Верховной раде Украины.
REGNUM 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное