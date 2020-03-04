Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАсад заявил об отсутствии вражды между Сирией и Турцией

Сирия не совершала враждебных действий в отношении Турции, между странами нет серьезных разногласий, заявил сирийский президент Башар Асад. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции

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