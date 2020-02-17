Армия и оружие
ИзвестияАсад заявил о намерении продолжить освобождение Алеппо и Идлиба
Сирийская армия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб от террористов, несмотря на внешнее сопротивление. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в понедельник, 17 февраля.
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Оказалось, что в борьбе с раком может помочь зеленый чай. В нем исследователи нашли фитохимический эпигаллокатехин-3-галлат.
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Новый регламент Минздрава РФ по установлению инвалидности для онкобольных пациентов вызвал беспокойство активистов, которые считают, что новые нормы усложнят процесс получения лекарств и инвалидности.
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Торбинский рассказал, какие клубы проявляли к нему интерес
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Под Псковом начались учения десантников России и Белоруссии
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Тухель: «Неймар точно сыграет завтра»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель пообщался с журналистами перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
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Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7
В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.
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Делегации России и Турции провели первый раунд переговоров по Идлибу
МИД Турции сообщил, что делегация по главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом встретилась сегодня в Москве со своими коллегами.
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Что думают в отрасли о всеобщем йодировании соли
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ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции
Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах".
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В «Сочи» заявили, что Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что нападающему команды Александру Кокорину, который был арендован у «Зенита», не запрещено играть с петербургским клубом.
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В Туле госпитализировали двух работников завода из Китая
Как сообщили в Минздраве Тульской области, двое китайских сотрудников завода Haval, которые недавно вернулись с родины, были госпитализированы и находятся под наблюдением медиков.
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Элтон Джон из-за пневмонии потерял голос прямо на концерте
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Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
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Администрация президента озвучила результат, который предлагается обеспечить региональным властям в ходе общероссийского голосования за поправки в Конституцию.
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12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
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Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Общество
Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было
Как сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнародовала документ, согласно которому, в районе крушения малайзийского лайнера Boeing MH17 ни одной установки ЗРК "Бук" не присутствовало.
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Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу
Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу, премьера которого состоится в скором времени на телеканале «Россия1».
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Шапи-Сулейманов признался, что не верил в уход Игнатьева из «Краснодара»
20-летний форвард "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов признался, что расстроился, когда узнал, что его друг Иван Игнатьев переходит в казанский "Рубин".
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Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией
Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.
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Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.