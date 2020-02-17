Армия и оружие

ИзвестияИзвестияАсад заявил о намерении продолжить освобождение Алеппо и Идлиба

Сирийская армия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб от террористов, несмотря на внешнее сопротивление. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в понедельник, 17 февраля.
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