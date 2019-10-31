Смерть аль-Багдади или даже всех боевиков не окажет влияния на общую ситуацию, пока жива террористическая идеология, отметил Асад. Ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ* подтвердили смерть своего лидера. Американский президент Дональд Трамп 27 октября объявил о ликвидации аль-Багдади.

Асад не верит в ликвидацию аль-Багдади

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