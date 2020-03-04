Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАсад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции

Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, заявил президент Арабской Республики Башар Асад.
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Асад опроверг враждебные действия Сирии против Турции

Lenta.ru09:01

Асад заявил об отсутствии вражды между Сирией и Турцией

Газета.Ru08:40

Асад: Сирия не совершала враждебных действий против Турции

Московский Комсомолец08:32

Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции

РИА Новости08:34

Асад заявил, что Сирия и Турция имеют общие интересы

ТАСС08:34

Асад: Сирия не совершала враждебных действий в отношении Турции

Коммерсантъ08:33

Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции

RT на русском08:36
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Политика

Рада одобрила отставку Гончарука с поста премьер-министра Украины

Верховная рада Украины одобрила отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины.
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Экономика

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
Коммерсантъ 07:46
Общество

Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса

Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире, пишет ТАСС.
Ведомости 09:13
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

РБК вчера в 02:54
Общество

Вспышку коронавируса в Германии назвали пандемией

Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.
Взгляд.ру 09:20
Футбол

Президент «Урала» прокомментировал перенос игры против «Шинника»

Ранее сообщалось о том, что матч "Шинник" — "Урал" перенесен из-за состояния поля в Ярославле.
Газета.Ru 08:37
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 02 марта в 14:21
Шоу-бизнес

Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Газета.Ru 08:47
Армия и оружие

Террористы попытались применить химическое оружие в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб группа боевиков (примерно 15 человек) попыталась взорвать фугасные боеприпасы с отравляющими химическими веществами.
Вечерняя Москва 05:53
Авто

Назван лучший европейский автомобиль 2020 года

Организаторы премии «Европейский автомобиль года» (Car of the Year) опубликовали 2 марта на своей официальной странице в Twitter список моделей — победителей конкурса в 2020 году.
Известия 02 марта в 11:19
Биатлон

Бабиков стал 35-м в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах

Pravda.Ru 08:21
Общество

Генсек ОПЕК научил Новака «здороваться ногами» из-за коронавируса

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо продемонстрировал главе Минэнерго РФ Александру Новаку и членам его делегации новый способ приветствия ногами вместо традиционного рукопожатия, снижающий риск заражения коронавирусом, видео этого организация опубликовала в своем микроблоге в Twitter.
РИА Новости 09:27
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Культура

В Челябинске пройдет фестиваль «Культурный код»

За Челябинск отдали голоса более 141 тыс. человек или 23,8% всех проголосовавших, за Татарстан – 138 тыс. или 23,4%, за Ставропольский край – 136 тыс. или 23% Всего на проведение фестиваля «Культурный код» претендовали шесть российских регионов: Нижний Новгород, Татарстан, Удмуртия, Ставрополье, Ленинградская и Челябинская области.
RuNews24.ru вчера в 23:51
Общество

В правительстве объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился до 1 июня ввести в стране временный запрет на вывоз масок и некоторых других медицинских изделий, среди которых: комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, вата, марля, бинты, медицинские перчатки и халаты, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства.
Lenta.ru 04:40
Общество

Украинскую певицу затравили за поддержку российской рейв-группы

Украинскую певицу Джерри Хэйл затравили за поддержку российской рейв-группы, которая представит нашу страну на Евровидении.
Вести.Ru вчера в 23:23
Космос

Эксперты считают климатическое оружие мощнее ядерного

Эксперты считают климатическое оружие более мощным и разрушительным, чем ядерное.
Актуальные Новости вчера в 02:15
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью

Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.
Srnsk 03:05
Политика

МИД КНР потребовал не называть новый коронавирус китайским

Китай выступает против того, чтобы коронавирус COVID-19 называли "китайским".
DP.RU 09:39
Происшествия

СМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети»

О возбуждении уголовного дела по статье убийство Следственное управление СК России по Пензенской области сообщило 27 февраля 2020 года.
РБК 10:08
Политика

Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав

Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
REGNUM 04:37
Игры

Продюсер ремейка Resident Evil 3 объяснил, почему изменился облик Джилл Валентайн

3DNews 06:42
Здоровье

У жителей Самары появятся электронные медицинские карты

В Самарской области внедрят новые электронные сервисы по оказанию медицинских услуг.
SamRU.ru 06:42
Общество

В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
REGNUM 08:18
Общество

Алексей Панин рассказал, куда хочет уехать из России

Актер Алексей Панин в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону признался, что хочет уехать из России в Испанию.
РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес

Госпитализирована актриса Инна Макарова

Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
КМВ Новости 09:03
Наука

В Сколкотехе разработали новый сверхпроводящий материал

ToDay News Ufa вчера в 11:09
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку о переименовании членов Совфеда

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции о переименовании членов Совета Федерации в сенаторов.
RT на русском 09:05
Политика

«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»

РИА Новости 02:04
Здоровье

ВОЗ прогнозирует распространение коронавируса на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что новая коронавирусная инфекция может распространиться по Украине.
ТАСС 07:06
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