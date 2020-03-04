Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАсад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции

Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, заявил президент Арабской Республики Башар Асад.
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Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции

РБК11:10

Асад опроверг враждебные действия Сирии против Турции

Lenta.ru09:01

Асад: Сирия не совершала враждебных действий в отношении Турции

Коммерсантъ08:33

Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции

RT на русском08:36

Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции

РИА Новости08:34

Асад заявил, что Сирия и Турция имеют общие интересы

ТАСС08:34

Асад заявил об отсутствии вражды между Сирией и Турцией

Газета.Ru08:40
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Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.
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