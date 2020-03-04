Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, заявил президент Арабской Республики Башар Асад.

Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции

Политика Украинский парламент назначил нового главу МИД Украинский парламент назначил главой МИД Дмитрия Кулебу, который ранее занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Политика Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.

Политика Путин обсудил с Совбезом отношения России и Турции Путин в ходе заседания обсудил ситуацию вокруг сирийского Идлиба и некоторые вопросы, касающиеся отношений между РФ и Турцией в преддверии скорых переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Здоровье Назван срок начала эпидемии коронавируса в России Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.

Политика Байден опередил Сандерса на праймериз «супервторника» В 10 из 15 штатов и территорий США на праймериз демократов в ходе «супервторника» одержал победу бывший вице-президент Джозеф Байден.

Авто BMW презентовала концептуальный электрический седан i4 BMW подтвердила информацию, что i4, благодаря аккумуляторной батарее мощностью 80 кВт / ч, сможет на одном заряде проехать до 600 км. До первой "сотни" электрокар сможет разогнаться за 4 сек.

Происшествия Тверской суд отправил бывшего замминистра в колонию Как сообщили 4 марта в СКР, суд назначил бывшему замминистра экономразвития Тверской области наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Космос LUVOIR может стать следующим крупнейшим космическим телескопом НАСА Если в НАСА выберут для запуска миссию LUVOIR, то космическому телескопу все равно еще предстоит пройти долгий путь к воплощению в жизнь.

Наука Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.

Политика Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар» Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Кино Железняк и Кравченко покинули съемочную площадку сериала «Сваты» Создатели сериала «Сваты» отказываются отвечать на вопросы журналистов либо уходят от ответов, в то время как выход седьмого сезона сериала может оказаться под угрозой, поскольку со съемочной площадки в Минске начали уезжать актеры.

Гаджеты Xiaomi выпустила мощный игровой смартфон Black Shark 3 3 марта разработчики представили один из самых мощных смартфонов игрового сегмента - Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro, сообщает Live24.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.