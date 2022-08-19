В свежем ежеквартальном отчёте разработчики Diablo IV решили рассказать о контенте, который будут добавлять в экшен после релиза, отмечая, что и в день выхода геймеров ждёт «проработанная игра с богатой функциональностью», в том числе для героев высокого уровня.