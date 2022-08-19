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Asahi анонсировала новые контракты японских компаний на покупку СПГ с «Сахалина-2»

Газовые и энергетические компании Японии намерены заключить контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором проекта «Сахалин-2».
Lenta.ru
"Крайний срок нашего ответа близится, и мы уведомим [российскую сторону] о нашем намерении в ближайшее время заключить контракты", - приводит издание слова источника.
ТАСС
Источники сообщили, что японские компании уже получили уведомления от нового оператора "Сахалина-2" с предложением заключить контракты.
Интерфакс
Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске.
РИА Новости

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Asahi: японские компании заключат новые контракты на покупку СПГ с «Сахалина-2»
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