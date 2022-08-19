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Asahi анонсировала новые контракты японских компаний на покупку СПГ с «Сахалина-2»

Газовые и энергетические компании Японии намерены заключить контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором проекта «Сахалин-2».
Lenta.ru
Источники сообщили, что японские компании уже получили уведомления от нового оператора "Сахалина-2" с предложением заключить контракты.
Интерфакс
Новый оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия" зарегистрирован в Южно-Сахалинске.
Интерфакс
На Россию приходится 8,8% всего японского импорта сжиженного природного газа, практически весь газ идет с "Сахалина - 2".
ТАСС

Подробнее о событии

Компании Японии заключили контракты с новым оператором «Сахалина - 2»
Московский Комсомолец21:35
Nikkei: две компании Японии заключили контракты на СПГ с новым оператором «Сахалина - 2»
ТАСС20:06
Японские компании заключили контракты на СПГ с новым оператором «Сахалина-2»
РЕН ТВ20:33
Nikkei: японские компании заключают контракты на СПГ с новым оператором «Сахалина-2»
Коммерсантъ20:58
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