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В Японии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского угля

Отказ Японии от поставок угля из России приведет к заметным негативным последствиям для японской экономики, 12 апреля сообщает Asahi Shimbun.
ИА Красная Весна
Журналисты напомнили, что по итогам 2021 года доля российского угля в импорте Японии достигла почти 280 млрд иен, что составляет 13 процентов от всего поставленного в страну указанного вида сырья.
REGNUM
В ответ Япония и западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции.
РИА Новости
Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли.
РИА Новости

Подробнее о событии

В Японии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского угля
ИА Красная Весна00:13
Asahi: решение о прекращении поставок российского угля негативно скажется на экономике Японии
ТК Звезда00:04
В Японии испугались запрета на импорт российского угля
Свободная Пресса23:44
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