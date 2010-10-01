Не удалось отобразить сюжет
Вы можете поискать похожие сюжеты или почитать о других событиях.
Происшествия
В Хабаровском крае пьяный муж забил супругу до смерти
Следком по Хабаровскому краю и ЕАО завершил расследование в отношении супруга-убийцы.
SM News 05:23
Общество
Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:35
Футбол
«Манчестер Сити» забил пять мячей «Ньюкаслу»
В матче 34-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити» дома одержал крупную победу над «Ньюкаслом» со счетом 5:0. В составе манкунианцев по мячу забили Габриэл Жезус с передачи Давида Сильвы на 10-й минуте, Рияд Марез с передачи Кевина де Брюйне на 21-й минуте, Давид Сильва на 65-й минуте и Рахим Стерлинг с передачи Давида Сильвы на 91-й минуте встречи.
Нева Спорт 15:08
Кино
Выход фильма «Хэллоуин убивает» отложен на год
Universal Pictures отложила на год выход хоррор-фильмов «Хэллоуин убивает» и «Хэллоуин заканчивается», пишет IGN.
Афиша Daily 14:53
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Общество
Журналист получил протокол о фейке за статью о рассадниках COVID в Томске
На журналиста «Московского комсомольца» («МК») в Томске Станислава Микрюкова составили протокол об административном нарушении после публикации его текста «Томские морги могут стать рассадниками коронавируса».
РБК 16:01
Шоу-бизнес
Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки
Симоньян рассказала, что периодически сидит на диетах, чтобы сбросить несколько лишних кг, из-за которых она не может носить любимую одежду.
Shraibikus News 07:53
Экономика
Госдума приняла закон о государственной поддержке бизнеса в Арктике
Документ определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне РФ.
РИА Новости вчера в 07:06
Технологии
Уничтожить оператора, а не беспилотник: израильское видение борьбы с БПЛА
Исследователи из Университета Бен-Гуриона в израильском Негеве, специализирующиеся на кибертехнологиях, создали алгоритмы для определения местоположения операторов беспилотников.
Военное обозрение 03:16
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Наука
Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
Live24 вчера в 04:47
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
Футбол
«Валенсия» победила «Вальядолид» в Примере, Черышев вышел на замену
В составе гостей отличился Виктор Гарсия (47). Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте.
РИА Новости вчера в 15:41
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com вчера в 07:24
Политика
Посол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами
Сообщения о сговоре России с талибами являются откровенной ложью, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.
РБК 18:17
Происшествия
В Казани загорелись здание и ангар «Казаньнефтепродукта»
В Казани вспыхнул пожар в административном здании и ангаре филиала «Казаньнефтепродукта» (входит в ОАО ХК «Татнефтепродукт»).
Известия 17:26
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor 04:06
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде
Lenta.ru 17:58
Политика
Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии
Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду.
РИА Новости 13:24
Общество
С 2022 года интеллектуальными счетчиками оснастят дома в Подмосковье
Министерство энергетики МО сообщило о том, что с 2022 года в регионе начнут устанавливать только интеллектуальные приборы учета электроэнергии в многоквартирных домах.
Live24 03:02
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news 17:29
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн.
Чемпионат 17:34
Футбол
Киевское «Динамо» стало обладателем Кубка Украины
Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины сезона-2019/20.
Газета.Ru 17:29