«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

РБК 3

В российском подразделении «Ашана» были уволены десятки человек в рамках борьбы с коррупцией в торговой сети. Об этом рассказал глава подразделения Йоханнес Толай РБК. По его словам, эти люди потеряли доверие, не соблюдали должностные инструкции и были близки к коррупции.