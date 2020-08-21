Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

В российском подразделении «Ашана» были уволены десятки человек в рамках борьбы с коррупцией в торговой сети. Об этом рассказал глава подразделения Йоханнес Толай РБК. По его словам, эти люди потеряли доверие, не соблюдали должностные инструкции и были близки к коррупции.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Ашан» уволил десятки сотрудников в рамках борьбы с коррупцией

В марте стало известно, что французский продовольственный ретейлер «Ашан» в России ежегодно терял около 2–3% оборота, или €80–100 млн, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании. Эти данные привел бывший директор по проектам российского «Ашана» Алексей Жарков.
РБК17:00
Подробнее о событии
News.ru

«Ашан» уволил десятки сотрудников в рамках программы по борьбе с коррупцией

News.ru18:15
АМИТЕЛ

«Ашан» уволил несколько десятков сотрудников из-за подозрения в коррупции

АМИТЕЛ23:19
Коммерсантъ

«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

Коммерсантъ22:38
Алтапресс

«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

Алтапресс21:54
ТАСС

РБК: «Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

ТАСС00:44
Долг.рф

«Ашан» уволил несколько десятков сотрудников из-за коррупции

Долг.рф17:54
РБК

«Ашан» уволил десятки сотрудников в рамках борьбы с коррупцией

РБК17:00

В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

За прошедшую неделю к российским границам приближались 40 иностранных самолётов-разведчиков и 14 разведывательных беспилотников, свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
RT на русском21:47

СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
216

Судья Федотов разъяснил эпизод с броском мяча Дриусси в голову Фернандесу

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Зенит» — ЦСКА (2:1), в котором форвард питерцев Себастьян Дриусси бросил мяч в голову защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионатвчера в 13:38
1

Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Вести.Ruвчера в 04:20
53