«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции
В российском подразделении «Ашана» были уволены десятки человек в рамках борьбы с коррупцией в торговой сети. Об этом рассказал глава подразделения Йоханнес Толай РБК. По его словам, эти люди потеряли доверие, не соблюдали должностные инструкции и были близки к коррупции.В источнике
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«Ашан» уволил десятки сотрудников в рамках борьбы с коррупцией
В марте стало известно, что французский продовольственный ретейлер «Ашан» в России ежегодно терял около 2–3% оборота, или €80–100 млн, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании. Эти данные привел бывший директор по проектам российского «Ашана» Алексей Жарков.
РБК17:00
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