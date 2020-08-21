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РИА Новости
РИА Новости

«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

Десятки сотрудников российского подразделения торговой сети "Ашан" были уволены из-за подозрений в коррупции, сообщил в интервью РБК глава подразделения Йоханнес Толай.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Ашан» уволил десятки сотрудников в рамках борьбы с коррупцией

В январе 2020 года в российском подразделении «Ашана» был организован комитет по compliance support — внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству, сообщил в интервью РБК глава этого подразделения Йоханнес Толай.
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На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
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Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
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