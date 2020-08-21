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РИА Новости
РИА Новости

«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

Десятки сотрудников российского подразделения торговой сети "Ашан" были уволены из-за подозрений в коррупции, сообщил в интервью РБК глава подразделения Йоханнес Толай.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Ашан» уволил десятки сотрудников в рамках борьбы с коррупцией

В январе 2020 года в российском подразделении «Ашана» был организован комитет по compliance support — внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству, сообщил в интервью РБК глава этого подразделения Йоханнес Толай.
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Подробнее о событии
Lenta.ru

«Ашан» уволил несколько десятков работников из-за коррупции

Lenta.ru03:52
Коммерсантъ

«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

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Глава «Ашана» рассказал о страхе покупать товары на вес из-за COVID-19

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