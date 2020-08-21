В январе 2020 года в российском подразделении «Ашана» был организован комитет по compliance support — внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству, сообщил в интервью РБК глава этого подразделения Йоханнес Толай.

РБК 17:00