«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции
Десятки сотрудников российского подразделения торговой сети "Ашан" были уволены из-за подозрений в коррупции, сообщил в интервью РБК глава подразделения Йоханнес Толай.В источнике
С чего всё началось
«Ашан» уволил десятки сотрудников в рамках борьбы с коррупцией
В январе 2020 года в российском подразделении «Ашана» был организован комитет по compliance support — внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству, сообщил в интервью РБК глава этого подразделения Йоханнес Толай.
РБК17:00
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