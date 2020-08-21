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РИА Новости
РИА Новости

«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

Десятки сотрудников российского подразделения торговой сети "Ашан" были уволены из-за подозрений в коррупции, сообщил в интервью РБК глава подразделения Йоханнес Толай.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Ашан» уволил десятки сотрудников в рамках борьбы с коррупцией

В январе 2020 года в российском подразделении «Ашана» был организован комитет по compliance support — внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству, сообщил в интервью РБК глава этого подразделения Йоханнес Толай.
РБК17:00
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РИА Новости

«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

РИА Новости02:48
Эхо Москвы

Торговая сеть «Ашан» уволила десятки своих сотрудников в рамках борьбы с коррупцией

Эхо Москвы02:34
ТАСС

РБК: «Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

ТАСС00:44
Телеканал 360°

РБК: десятки сотрудников «Ашана» уволили из-за коррупции

Телеканал 360°01:31
Коммерсантъ

«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

Коммерсантъ22:38
News.ru

«Ашан» уволил десятки сотрудников в рамках программы по борьбе с коррупцией

News.ru18:15
РБК

«Ашан» уволил десятки сотрудников в рамках борьбы с коррупцией

РБК17:00

Ирина Дубцова призналась, что сделала пластику

Своим визитом к пластическому хирургу Ирина весьма расстроила некоторых поклонников, которые считали, что добиться превосходной физической формы и тонкой талии Дубцовой удалось благодаря усердным занятиям в спортзале.
Discover2402:57
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Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости18:06

Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

Онлайн-платформа для размещения объявлений об аренде жилья будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей и в целом способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья, сказал Мутко.
РБК19 августа в 06:31
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Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

В четверг вечером 77-летний Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии США, приняв предложение однопартийцев в последний день работы неординарного виртуального форума.
Российская газета00:52
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Следствие по делу физика Кудрявцева приостановлено из-за его болезни

ФСБ приостановила предварительное расследование по уголовному делу о государственной измене в отношении физика Виктора Кудрявцева, сообщил "Интерфаксу" адвокат обвиняемого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс01:22

США и Япония создают средство против ракет России

Соединенные Штаты и Япония планируют к середине 2020-х годов развернуть обширную сеть миниатюрных низкоорбитальных спутников для обнаружения и отслеживания ракет нового поколения, в том числе использующих гиперзвуковые технологии.
Газета.Ru02:23
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