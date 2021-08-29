На 30 июня 2021 года, как указано в отчетности головной компании, сеть в России насчитывала 238 точек, из которых 95 были обычными гипермаркетами и гипермаркетами меньшего по площадям городского формата «Ашан Сити», 143 — супермаркетами.
Компания не приводит финансовых показателей российского подразделения, но уточняет, что в Центральной и Восточной Европе выручка выросла до 14,8 миллиардов евро (рост на 3%), в том числе за счет показателей в России.
На 30 июня 2021 года, как указано в отчетности головной компании, сеть в России насчитывала 238 точек, из которых 95 были обычными гипермаркетами и гипермаркетами меньшего по площадям городского формата «Ашан Сити», 143 — супермаркетами.
Боевики "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) убили местного исполнителя фольклорной музыки в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, рассказал РИА Новости источник в провинции.