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«Ашан» за год сократил на треть число супермаркетов в России

Российское подразделение французской Auchan сократило число супермаркетов в стране почти на треть.
РИА Новости
На 30 июня 2021 года, как указано в отчетности головной компании, сеть в России насчитывала 238 точек, из которых 95 были обычными гипермаркетами и гипермаркетами меньшего по площадям городского формата «Ашан Сити», 143 — супермаркетами.
РБК
Отмечается, что российский "Ашан" в течение последних пяти лет снижал выручку по РСБУ.
РИА Новости
Компания не приводит финансовых показателей российского подразделения, но уточняет, что в Центральной и Восточной Европе выручка выросла до 14,8 миллиардов евро (рост на 3%), в том числе за счет показателей в России.
URA.Ru

С чего всё началось

«Ашан» за год сократил на треть число супермаркетов в России
На 30 июня 2021 года, как указано в отчетности головной компании, сеть в России насчитывала 238 точек, из которых 95 были обычными гипермаркетами и гипермаркетами меньшего по площадям городского формата «Ашан Сити», 143 — супермаркетами.
РБК02:00

Подробнее о событии

РБК: «Ашан» за год на треть сократил число супермаркетов в России
РИА Новости04:31
«Ашан» за год сократил на треть число супермаркетов в России
Говорит Москва03:40
«Ашан» закрыл треть своих магазинов в России
URA.Ru02:33
Французская сеть Auchan за год закрыла 17 супермаркетов в России
Lenta.ru03:15
Ритейлер «Ашан» закрыл треть своих супермаркетов в России
ПРАЙМ03:14
«Ашан» на треть сократил число супермаркетов в России
Expert.ru03:17
«Ашан» за год сократил на треть число супермаркетов в России
РБК02:00

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