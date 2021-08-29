«Ашан» за год сократил на треть число супермаркетов в России

Годом ранее, в конце июня 2020 года, ретейлер в России управлял 274 точками: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами. Таким образом, за 12 месяцев число супермаркетов снизилось на 32,5% (часть из них могла при этом перепозиционироваться как «Ашан Сити»).