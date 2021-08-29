Годом ранее, в конце июня 2020 года, ретейлер в России управлял 274 точками: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами. Таким образом, за 12 месяцев число супермаркетов снизилось на 32,5% (часть из них могла при этом перепозиционироваться как «Ашан Сити»).
Как считает гематолог Дэвид Уильямс (David Williams) из Бостонской детской больницы в штате Массачусетс, после смерти Джесси Джелсинджера некоторые специалисты стали считать, что применять генную терапию при серповидноклеточной анемии несколько преждевременно.
Научные специалисты из Соединенных Штатов Америки впервые сумели определить конкретные химические соединения, за счёт которых кофе отличается густотой, терпкостью, меловым привкусом, а также особым послевкусием.
Правительство РФ расширило список сельскохозяйственной продукции для проведения государственных интервенций, перечень дополнили позицией «сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок».
Не будь автомобилей на фоне, можно было бы решить, что это просто скриншот из «Ведьмака» Чтобы объяснить устройство «Охотника на чудовищ» людям, которые ничего не знают про AR-гейминг, нужно ровно шесть предложений.
Идея, впервые предложенная физиком-теоретиком Фрименом Дайсоном в 1960 году, могла быть реализована космическими инопланетянами, которые расселились по своей звездной системе и поэтому требовали все большего количества энергии, пишет Live Science.