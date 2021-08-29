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«Ашан» за полгода сократил в России число супермаркетов

Французская сеть Ашан» за первое полугодие 2021 года сократила в России число супермаркетов.
Коммерсантъ
По состоянию на июнь 2021 года, в России насчитывалось 236 магазинов «Ашан», 95 из которых — гипермаркеты, а 143 — супермаркеты.
Коммерсантъ
Годом ранее, в конце июня 2020 года, ретейлер в России управлял 274 точками: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами.
РБК
Отмечается, что российский "Ашан" в течение последних пяти лет снижал выручку по РСБУ.
РИА Новости

С чего всё началось

«Ашан» за год сократил на треть число супермаркетов в России
Годом ранее, в конце июня 2020 года, ретейлер в России управлял 274 точками: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами. Таким образом, за 12 месяцев число супермаркетов снизилось на 32,5% (часть из них могла при этом перепозиционироваться как «Ашан Сити»).
РБК02:00

Подробнее о событии

Ритейлер «Ашан» закрыл треть своих супермаркетов в России
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«Ашан» за год сократил на треть число супермаркетов в России
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Французская сеть Auchan за год закрыла 17 супермаркетов в России
Lenta.ru03:15
«Ашан» за полгода сократил в России число супермаркетов
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«Ашан» закрыл треть своих магазинов в России
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«Ашан» за год сократил на треть число супермаркетов в России
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