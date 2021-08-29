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«Ашан» за полгода закрыл в России 17 супермаркетов

Французская сеть «Ашан» за первое полугодие 2021 года сократила в России число супермаркетов.
Коммерсантъ
На 30 июня 2021 года, как указано в отчетности головной компании, сеть в России насчитывала 238 точек, из которых 95 были обычными гипермаркетами и гипермаркетами меньшего по площадям городского формата «Ашан Сити», 143 — супермаркетами.
РБК
Годом ранее, в конце июня 2020 года, ретейлер в России управлял 274 точками: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами.
РБК
Elo Group не приводит финансовых показателей российского подразделения, однако в своей отчетности указывает, что в Центральной и Восточной Европе выручка выросла на 3%, до €14,8 млрд, в том числе благодаря очень сильным показателям в России.
РБК

С чего всё началось

«Ашан» за год сократил на треть число супермаркетов в России
На 30 июня 2021 года, как указано в отчетности головной компании, сеть в России насчитывала 238 точек, из которых 95 были обычными гипермаркетами и гипермаркетами меньшего по площадям городского формата «Ашан Сити», 143 — супермаркетами.
РБК02:00

Подробнее о событии

«Ашан» за год сократил на треть число супермаркетов в России
РБК02:00
«Ашан» за полгода закрыл в России 17 супермаркетов
Коммерсантъ05:02
РБК: «Ашан» за полгода закрыл в России 17 супермаркетов
РИА Новости04:31
Французская сеть Auchan за год закрыла 17 супермаркетов в России
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