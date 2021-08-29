На 30 июня 2021 года, как указано в отчетности головной компании, сеть в России насчитывала 238 точек, из которых 95 были обычными гипермаркетами и гипермаркетами меньшего по площадям городского формата «Ашан Сити», 143 — супермаркетами.
Elo Group не приводит финансовых показателей российского подразделения, однако в своей отчетности указывает, что в Центральной и Восточной Европе выручка выросла на 3%, до €14,8 млрд, в том числе благодаря очень сильным показателям в России.
На 30 июня 2021 года, как указано в отчетности головной компании, сеть в России насчитывала 238 точек, из которых 95 были обычными гипермаркетами и гипермаркетами меньшего по площадям городского формата «Ашан Сити», 143 — супермаркетами.
Идея, впервые предложенная физиком-теоретиком Фрименом Дайсоном в 1960 году, могла быть реализована космическими инопланетянами, которые расселились по своей звездной системе и поэтому требовали все большего количества энергии, пишет Live Science.