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«Ашан» за полгода закрыл в России 17 супермаркетов

Французская сеть «Ашан» за первое полугодие 2021 года сократила в России число супермаркетов.
Коммерсантъ
На 30 июня 2021 года, как указано в отчетности головной компании, сеть в России насчитывала 238 точек, из которых 95 были обычными гипермаркетами и гипермаркетами меньшего по площадям городского формата «Ашан Сити», 143 — супермаркетами.
РБК
Годом ранее — на июнь 2020 года — ретейлер в России управлял 274 точками: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами.
ПРАЙМ
Elo Group не приводит финансовых показателей российского подразделения, однако в своей отчетности указывает, что в Центральной и Восточной Европе выручка выросла на 3%, до €14,8 млрд, в том числе благодаря очень сильным показателям в России.
РБК

С чего всё началось

«Ашан» за год сократил на треть число супермаркетов в России
Российское подразделение французской Auchan в январе—июне 2021 года закрыло 17 супермаркетов, сообщила в своей отчетности за первое полугодие Elo Group (ранее называлась Auchan Holding).
РБКвчера в 02:00

Подробнее о событии

«Ашан» закрыл 17 магазинов в России за полгода
ТАССвчера в 05:33
«Ашан» за полгода закрыл в России 17 супермаркетов
Коммерсантъвчера в 05:02
«Ашан» закрыл треть своих магазинов в России
URA.Ruвчера в 02:33
Французская сеть Auchan за год закрыла 17 супермаркетов в России
Lenta.ruвчера в 03:15
Ритейлер «Ашан» закрыл треть своих супермаркетов в России
ПРАЙМвчера в 03:14
РБК: «Ашан» за полгода закрыл в России 17 супермаркетов
РИА Новостивчера в 04:31
«Ашан» за год сократил на треть число супермаркетов в России
РБКвчера в 02:00

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