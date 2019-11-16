Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАшот Хачатурянц: «Многие арбитры просто нищенствуют»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» прокомментировал предложение президента РФС Александра Дюкова изменить систему оплаты судей.
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с чего всё началось

«Многие судьи нищенствуют. Нужно понизить средний возраст арбитров». Первое интервью нового главы судейского комитета РФС

Считаю, что в качестве практических материалов можно использовать те моменты, которые рассматриваются на экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Это повысит и прозрачность работы РФС, и позволит рационально использовать результаты его работы для подготовки молодых арбитров.
Спорт-Экспрессвчера в 14:35

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Ашот Хачатурянц: «Омоложение действующих судей — еще одна задача, которую нужно будет решать»

Спорт-Экспрессвчера в 15:45

Хачатурянц заявил, что российским арбитрам поднимут зарплату

RT на русскомвчера в 16:59

Глава департамента судейства РФС заявил о «нищенских» доходах арбитров

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Хачатурянц рассказал о задачах судейского комитета РФС

ProstoProSportвчера в 23:36

Новый глава судейского комитета РФС пожаловался на зарплату арбитров: «Многие нищенствуют»

БИЗНЕС Online04:24

Новый глава судейского комитета РФС посетовал на нищенские доходы арбитров

Daily Storm04:05
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Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам

Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.
Газета.Ru 04:31
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Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти

В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил пресс-секретарь.
РБК 05:50
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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
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Происшествия

Двое саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее

Газета.Ru вчера в 10:34
Футбол

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Сообщается, что нападающий "Милана" Кшиштоф Пёнтек может покинуть клуб в ближайшее время.
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Политика

Боливия разорвала дипотношения с Венесуэлой

Глава МИД Боливии Карен Лонгарик сообщила о решении разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой.
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Происшествия

Российского бойца ММА арестовали по подозрению в похищении человека

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Общество

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Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия попросили правоохранительные органы провести проверку после массовой рассылки с угрозами в связи с разработкой проекта, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Происшествия

Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили в ее родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Космос

«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства

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Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон

Discover24 14 ноября в 05:48
Политика

Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем

Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за сердечно-сосудистого заболевания.
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Общество

Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»

Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
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Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
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Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
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Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
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Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы

Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
РИА Новости вчера в 13:59
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Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.
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Благовещенский городской суд в субботу заключил под стражу на два месяца гендиректора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чья организация охраняла местный колледж, где студент устроил стрельбу.
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Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.
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«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн

Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Газета.Ru 14 ноября в 09:56
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«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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Тренер «Интера» Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулю

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В Средиземном море состоялись учения кораблей Балтфлота

По данным пресс-службы Балтфлота, участие в маневрах приняли, в том числе буксир «Виктор Конецкий», танкер «Ельня» и СКР «Ярослав Мудрый».
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

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Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость

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