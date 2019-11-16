Футбол
Спорт-ЭкспрессАшот Хачатурянц: «Многие арбитры просто нищенствуют»
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» прокомментировал предложение президента РФС Александра Дюкова изменить систему оплаты судей.
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с чего всё началось
«Многие судьи нищенствуют. Нужно понизить средний возраст арбитров». Первое интервью нового главы судейского комитета РФС
Считаю, что в качестве практических материалов можно использовать те моменты, которые рассматриваются на экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Это повысит и прозрачность работы РФС, и позволит рационально использовать результаты его работы для подготовки молодых арбитров.Спорт-Экспрессвчера в 14:35
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Ашот Хачатурянц: «Омоложение действующих судей — еще одна задача, которую нужно будет решать»
Спорт-Экспрессвчера в 15:45
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Политика
Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Общество
Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам
Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти
В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил пресс-секретарь.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Происшествия
Двое саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее
Футбол
«Милан» хочет отдать Пёнтека в аренду
Сообщается, что нападающий "Милана" Кшиштоф Пёнтек может покинуть клуб в ближайшее время.
Политика
Боливия разорвала дипотношения с Венесуэлой
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик сообщила о решении разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой.
Происшествия
Российского бойца ММА арестовали по подозрению в похищении человека
Общество
Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия попросили правоохранительные органы провести проверку после массовой рассылки с угрозами в связи с разработкой проекта, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Происшествия
Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили в ее родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Политика
Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем
Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за сердечно-сосудистого заболевания.
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Футбол
Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы
Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
Единоборства
Боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера
Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.
Происшествия
Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Благовещенский городской суд в субботу заключил под стражу на два месяца гендиректора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чья организация охраняла местный колледж, где студент устроил стрельбу.
Шоу-бизнес
Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина
Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.
Футбол
«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн
Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Армия и оружие
В Средиземном море состоялись учения кораблей Балтфлота
По данным пресс-службы Балтфлота, участие в маневрах приняли, в том числе буксир «Виктор Конецкий», танкер «Ельня» и СКР «Ярослав Мудрый».
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Хоккей
Агент Друена оценил силовой приём Овечкина против своего клиента
Политика
На Украине сотрудники СБУ и ЦРУ задержали одного из лидеров ИГ
Общество
Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость
Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.