Футбол
Bookmaker-ratings.ruАшот Хачатурянц сменит Николая Левникова в судейском комитете РФС
По информации «РБ-Спорт», гендиректор «Сбербанк Капитал» Ашот Хачатурянц сменит Николая Левникова на посту председателя судейского комитета РФС. Решение было принято сейчас на заседании исполкома РФС. Хачатурянц в июне вошел в судейский комитет РФС.
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Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Музыка
Евгений Гришковец вернулся к «Бигуди» с «Письмом другу»
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Политика
Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику
В начале ноября сообщалось, что доклад о предполагаемом вмешательстве РФ в британскую политику не был опубликован, так как премьер-министр Джонсон слишком занят делами, касающимися выхода Великобритании из ЕС.
Общество
Объявлены результаты выборов членов РАН
На общем собрании Российской академии наук объявлены результаты выборов членов РАН. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован в крайне тяжелом состоянии
Политика
Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Футбол
«Атлетико» может купить у «Барселоны» Ракитича за 40 миллионов
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в «Атлетико».
Политика
Путин заявил о возможности прекращения транзита газа через Украину
Владимир Путин по итогам саммита БРИКС заявил журналистам, что риск прекращения транзита газа через территорию Украины существует.
Политика
NRC: «JIT подбирается к окружению Путина»
Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.
Происшествия
В Красноярском крае возбудили дело из-за загрязнения реки после ЧП
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим в районе разрушения дамб на золотодобывающем участке.
Происшествия
В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Общество
Владелец «Рольфа» решил продать компанию
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E раскрыли до премьеры
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E, выполненный в стиле купе Mustang, оказался жертвой утечки: в Сети обнаружили фотографии, спецификации и прайс-лист на модель.
Авто
Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор
Напомним, мировая премьера компактного седана Nissan нового поколения для рынка США состоялась еще весной, там модель известна под именем Versa.
Общество
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Финансы
Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.
Армия и оружие
Киев обнаружил российский Ту-22М3 у берегов Одессы
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном
Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Технологии
ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом
Рост продаж «Яндекса» связан главным образом с партнерствами с другими брендами и компаниями, создающими устройства, работающие с «Алисой», говорил «Ведомостям» старший аналитик Canalys Джейсон Лоу: компания получает поддержку производителей на ранней стадии, поскольку те сами заинтересованы в создании экосистемы в России.
Армия и оружие
Асад рассказал о возможных последствиях турецкой операции в Сирии
Ряд политиков и экспертов заявляли, что турецкие власти в рамках операции на северо-востоке Сирии намерены создать некую буферную зону, куда будут переселены сирийские беженцы проживающие в Турции.
Здоровье
Источник гаффской болезни в Тобольском районе установлен
В Тобольском районе установлен источник гаффской болезни. По информации замгубернатора Натальи Шевчик, ситуация находится под контролем.
Экономика
В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей
Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
Общество
Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.