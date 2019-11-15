Футбол

Вести.RuВести.RuАшот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС

Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. 51-летний бизнесмен сменил на этой должности Николая Левникова.
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Александр Дюков
Произошло назначение нового руководителя судейского комитета. Николай Владиславович Левников провёл заседание судейского комитета, там эту концепцию поддержали. Но так как Николай Владиславович получил назначение в УЕФА, то руководителем судейского комитета стал Ашот Хачатурянц.
— Александр ДюковRT на русском 06:38

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