Произошло назначение нового руководителя судейского комитета. Николай Владиславович Левников провёл заседание судейского комитета, там эту концепцию поддержали. Но так как Николай Владиславович получил назначение в УЕФА, то руководителем судейского комитета стал Ашот Хачатурянц.

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