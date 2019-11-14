Футбол

REGNUMREGNUMГлавой судейского комитета РФС стал Хачатурянц

Судейский комитет Российского футбольного союза возглавил Ашот Хачатурянц, сообщил 15 ноября журналистам глава РФС Александр Дюков. По словам Дюкова, предшественник Хачатурянца Николай Левников с этого момента «сосредоточится на работе в УЕФА».
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