Футбол

Вести.RuВести.RuАшот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС

Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. 51-летний бизнесмен сменил на этой должности Николая Левникова.
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Николай Владиславович Левников
Российский судья
Бывший судья международной категории, а также Президент Коллегии футбольных арбитров России. В 2006 году отправлен в отставку из-за скандала в КФА. С 1984 года Левников начал судить матчи первого и второго дивизиона Чемпионата СССР.
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