Футбол
Вести.RuАшот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС
Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. 51-летний бизнесмен сменил на этой должности Николая Левникова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Юрий Белкин: «Уверен, что с приходом Хачатурянца в судейской системе произойдут качественные изменения»
Спорт-Экспрессвчера в 11:51
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Общество
Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей
Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Армия и оружие
Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва
Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Шоу-бизнес
Актер Михаил Ефремов впервые стал дедушкой
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Авто
Кроссовер Honda Pilot останется на рынке России
Политика
Украина насильно даст гражданство детям Крыма и Донбасса
Детям, которые родились после "революции гидности" на территории Крыма и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти Незалежной должны выдать украинские документы.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Происшествия
Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Общество
Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений
Российский телеведущий Максим Галкин опроверг сообщения о том, что ему запретили давать концерты после его заявления о цензуре на телевидении.
Общество
Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина
Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".
Политика
Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским
Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Общество
Правительство увеличило должностные оклады сотрудников ФСИН
Правительство увеличило должностные оклады руководителей и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.
Армия и оружие
Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты
Хоккей
Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России
Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
Космос
Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам
Основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном Virgin Galactic начала «Программу подготовки астронавтов», пишет TechCrunch со ссылкой на пресс-службу компании.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на усиление Черноморского флота РФ
Россия повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в эксплуатацию корабли – носители крылатых ракет «Калибр», а также установив зенитно-ракетные комплексы, заявил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко.
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
Теннис
Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP
Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Кино
Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»
На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Происшествия
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Политика
Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента
Протестующие на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси начали устанавливать палатки, сообщает "Интерфакс".
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поделилась первой фотосессией дочки Тильды
Фото сделаны в первый день рождения малышки. Напомним, совсем скоро Тильде исполнится 1.5 года. Имя отца ребёнка Лобода держит в секрете.