Футбол

Вести.RuВести.RuАшот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС

Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. 51-летний бизнесмен сменил на этой должности Николая Левникова.
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Премьер-лига поддержала судейские реформы в российском футболе

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Российская премьер-лига поддержала судейские реформы

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Юрий Белкин: «Уверен, что с приходом Хачатурянца в судейской системе произойдут качественные изменения»

Спорт-Экспрессвчера в 11:51
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
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Детям, которые родились после "революции гидности" на территории Крыма и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти Незалежной должны выдать украинские документы.
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Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

РИА Новости вчера в 22:26
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Российский телеведущий Максим Галкин опроверг сообщения о том, что ему запретили давать концерты после его заявления о цензуре на телевидении.
РБК вчера в 16:36
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Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".
РИА Новости вчера в 19:09
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Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским

Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Газета.Ru 14 ноября в 14:12
Общество

Правительство увеличило должностные оклады сотрудников ФСИН

Правительство увеличило должностные оклады руководителей и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.
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Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

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Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
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Россия повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в эксплуатацию корабли – носители крылатых ракет «Калибр», а также установив зенитно-ракетные комплексы, заявил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко.
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В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
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Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
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Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко

В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
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Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
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NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
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