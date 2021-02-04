Ашурков отказался комментировать видео, разоблачающее его связь с британской разведкой
Правая рука Алексея Навального Владимир Ашурков отказался от комментария о своей связи с британской разведкой. В эфире «Эха Москвы» он назвал компрометирующую его видеозапись грязью, которую вывалила на него государственная пропаганда.В источнике
Подробнее о событии
Соратник Навального отказался комментировать встречу с предполагаемым агентом MI6
Взгляд.рувчера в 04:14
60 минут. Навальнист Ашурков подтвердил, что ФБК давно готовил санкционный список
Вести.Ruвчера в 12:57