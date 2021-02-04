Правая рука Алексея Навального Владимир Ашурков отказался от комментария о своей связи с британской разведкой. В эфире «Эха Москвы» он назвал компрометирующую его видеозапись грязью, которую вывалила на него государственная пропаганда.

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