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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Ашурков отказался комментировать видео, разоблачающее его связь с британской разведкой

Правая рука Алексея Навального Владимир Ашурков отказался от комментария о своей связи с британской разведкой. В эфире «Эха Москвы» он назвал компрометирующую его видеозапись грязью, которую вывалила на него государственная пропаганда.В источнике
Подробнее о событии

Соратник Навального не стал комментировать видео с британским дипломатом

Газета.Ruвчера в 12:53

Ашурков отказался комментировать видео, на котором предположительно он встречается с британским дипломатом

Эхо Москвывчера в 03:13

Соратник Навального отказался комментировать видео с британским дипломатом

Lenta.ruвчера в 10:34

Соратник Навального отказался комментировать встречу с предполагаемым агентом британской разведки MI6

Life.ruвчера в 09:35

Сотрудник ФБК Ашурков испугался опубликованного видео его общения с MИ-6

ФАНвчера в 04:25

Соратник Навального отказался комментировать встречу с предполагаемым агентом MI6

Взгляд.рувчера в 04:14

60 минут. Навальнист Ашурков подтвердил, что ФБК давно готовил санкционный список

Вести.Ruвчера в 12:57

Соратник Навального отказался комментировать видео с британским агентом MI6

РК-Ньюсвчера в 12:53