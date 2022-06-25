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Asia Times: НАТО и США столкнулись с двумя большими угрозами из-за ситуации на Украине

Брайен напомнил о ситуации в годы Второй мировой войны: тогда США пришлось в срочном порядке решать проблему с поставками вооружений.
РИА Новости
Журналист Стивен Брайен назвал главные угрозы, с которыми столкнулись США и НАТО из-за ситуации, сложившейся на Украине, сообщает Asia Times
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Центральная Служба Новостей
В результате с 1940 по 1945 год на Америку пришлось две трети поставок союзникам, включая СССР и Китай.
РИА Новости
Американские силы в Корее и Японии уже испытывают острую нехватку военных материалов, — сообщает Asia Times.
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