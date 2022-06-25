В августе 2022 года произойдет переломный момент в специальной военной операции России на Украине (СВО), анонсировал в эфире телеканала ITV начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
«Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжёлого вооружения», — заявил он.
Автор статьи, опубликованной в газете Express, считает, что Лондон может "объявить войну" России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены.