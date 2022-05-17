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Asia Times: Жители КНР считают Россию дружественной страной и доверяют Путину

Большинство китайцев уважают Россию, однако не одобряют действия США на международной арене, сообщает интернет-издание Asia Times
, ссылаясь на данные соцопроса, который провёл Центральноевропейский институт азиатских исследований.
Pravda.Ru
Подавляющее большинство граждан Китая положительно относятся к России, а США воспринимают с неодобрением.
РИА Новости
Среди опрошенных наиболее распространенным ответом были следующие: «Мы доверяем Путину», «у Путина есть сила воли и мужество».
Lenta.ru
Многие китайцы также чувствуют, что между Россией и Китаем существует "братская любовь", и считают, что "враг нашего врага — наш друг".
РИА Новости

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