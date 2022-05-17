Ограничения в отношении российских удобрений и отказ администрации США наращивать добычу нефти может привести к серьезным проблемам у американских фермеров, за которые "поплатятся все", пишет The American Conservative Как отмечает издание, нехватка зерна в мире при всем своем размахе "меркнет по сравнению с дефицитом удобрений".