Австралийские власти ввели санкции против ряда российских журналистов и государственных служащих, включая гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, первого замдиректора ФСБ Сергея Королева, гендиректора RT Алексея Николова и врио главы МЧС Александра Чуприяна, это следует из данных на сайте министерства иностранных дел и торговли Австралии.
Ограничения в отношении российских удобрений и отказ администрации США наращивать добычу нефти может привести к серьезным проблемам у американских фермеров, за которые "поплатятся все", пишет The American Conservative Как отмечает издание, нехватка зерна в мире при всем своем размахе "меркнет по сравнению с дефицитом удобрений".
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет коронавирусные ограничения на выезд в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Грузию через автомобильные пункты пропуска, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать экспорту зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, ограничивающих поставки удобрений из России и Белоруссии.