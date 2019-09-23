Общество
RT на русскомАскеров прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»
Ровшан Аскеров прокомментировал RT возвращение Александра Друзя в телеклуб в следующем сезоне игр.
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Политика
США и Польша подписали декларацию о военном сотрудничестве
Президент США Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда подписали декларацию о расширении военного сотрудничества двух стран.
RT на русском 14:51
Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Путешествия
РБК: три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково
Проект введения седьмой степени "свободы воздуха" ("открытого неба") в международном аэропорту Пулково поддержал вице-премьер РФ Максим Акимов.
ТАСС 14:02
Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru 21 сентября в 11:02
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Политика
В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
Lenta.ru 05:33
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Космос
Обнаружены «врата» для комет, входящих во внутреннюю Солнечную систему
В результате ученым удалось обнаружить «врата» для комет, которые входят в Солнечную систему.
Территория новостей 02:31
Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Культура
С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»
С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Футбол
Хохлов проводит тренировку «Динамо»
Спорт-Экспресс 04:35
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Наука
Забытый эксперимент вековой давности рассказал о причинах смены одних пород деревьев другими
Эксперимент, начатый 100 лет назад, показал, что породы деревьев в лесу сменяют друг друга не только в соответствии с временными закономерностями, но и из-за случайных причин.
N+1 18 сентября в 10:22
Политика
Киев предложил новый договор о суверенитете Украины
Что предлагает Киев Об инициативе подписать масштабный международный договор, защищающий суверенитет и территориальную целостность Украины, рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег".
РБК 15:05
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Здоровье
Медики назвали однокомнатные квартиры опасными для здоровья
Planet Today 20 сентября в 12:44
Политика
Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
Армия и оружие
США потеряли преимущество в использовании самолётов ДРЛО
Россия лишила Соединённые Штаты важного преимущества — возможности использовать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО — AWACS).
REGNUM 07:59
Политика
В городах-миллиониках для мусульман массово начнут возводить мечети
Кривое-зеркало.ру 07:25
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал объектом ля шуток после прошедшего вчера, 21 сентября матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 02:22
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Экономика
Навыки не успевают за экономикой
Средний индекс по всем странам-участницам в 2019 году составил 5,4 балла, и впервые с 2012 года его устойчивый рост прекратился.
Коммерсантъ вчера в 18:10