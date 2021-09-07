По оценке ассоциации, за время ограничений с октября 2020 года по август 2021-го экспортеры кондитерских изделий из-за выпавших объемов поставок недополучили около $9 млн выручки, а на восстановление потерянных позиций на белорусском рынке может уйти до полутора лет.
Мещанский суд Москвы рассмотрит дело экс-помощницы бывшего заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой, обвиняемой в получении взяток в виде путевок на сумму 4 млн рублей.
Наблюдается повышенный интерес управляющих смешанными фондами к криптовалютным инвестициям, цитирует Bloomberg Камила Качмарски, советника поставщиков финансовых услуг в консалтинговой компании Oliver Wyman.