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«Асконд»: Кондитеры в России потеряли $9 млн из-за спора с Белоруссией о сиропе в конфетах

С проблемой реализации своих конфет на территории Белоруссии российские кондитеры столкнулись в октябре 2020 года, рассказали изданию в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности ("Асконд").
ПРАЙМ
Причиной стали ограничения на продажу в Белоруссии конфет с сорбитовым сиропом.
Коммерсантъ
Власти Белоруссии потребовали наносить на конфеты с сорбитовым сиропом специальную маркировку, на которой должно быть указано содержание подсластителя.
ПРАЙМ
В итоге под запрет в Белоруссии попала продукция "Русского кондитера", Азовской кондитерной фабрики, фабрик "Белогорье" и "АККОНД".
РИА Новости

С чего всё началось

Кондитеры оценили ущерб от спора с Белоруссией из-за сиропа в конфетах
По оценке ассоциации, за время ограничений с октября 2020 года по август 2021-го экспортеры кондитерских изделий из-за выпавших объемов поставок недополучили около $9 млн выручки, а на восстановление потерянных позиций на белорусском рынке может уйти до полутора лет.
РБК01:00

Подробнее о событии

Запрет Белоруссии на продажу конфет с сорбитовым сиропом стоил российским кондитерам 9 миллионов долларов
Комсомольская правда03:05
РБК: российские кондитеры потеряли $9 млн из-за спора с Белоруссией о сиропе в конфетах
РИА Новости03:05
Кондитеры оценили ущерб от спора с Белоруссией из-за сиропа в конфетах
РБК01:00
Из-за запрета Белоруссии российские кондитеры потеряли миллионы долларов
ПРАЙМ02:15
Российские кондитеры потеряли $9 млн из-за спора с Белоруссией о сиропе в конфетах
Коммерсантъ02:06
«Асконд»: Кондитеры в России потеряли $9 млн из-за спора с Белоруссией о сиропе в конфетах
Lenta.ru02:00
Потери российских кондитеров на фоне спора с Белоруссией составили $9 млн
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