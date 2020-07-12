Игры
SrnskAssassin’s Creed Valhalla выйдет в ноябре
Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября на Xbox One, PlayStation 4 и PC (в магазинах Epic Games Store и Ubisoft Store).
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Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Футбол
«Барселона» прекратила переговоры по трансферу Лаутаро Мартинеса
Все команды столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, однако «Барселона» всегда была большим игроком на трансферном рынке.
ГЛАС.RU 00:00
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться перед народом и уйти в отставку
Депутаты фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвали президента Украины Владимира Зеленского и его команду извиниться перед народом и сложить полномочия.
Наша версия вчера в 05:26
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Политика
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
Игры
Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Через несколько часов после окончания презентации все проблемы исправили, поэтому Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2. Чтобы забрать PC-версию игры для Uplay, нужно перейти по ссылке и войти в свой аккаунт.
Игромания.ру 02:38
Общество
В центре европейской части России ожидается аномальное похолодание
С 15 июля в центре европейской части России дневная температура воздуха понизится до 14-19 градусов.
Live24 01:25
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Политика
Путин заявил о важности гибкой системы медпомощи
Система медицинской помощи в России должна быть более устойчивой и гибкой, чтобы иметь возможность реагировать на любые вызовы, подчеркнул президент Владимир Путин.
NewInform 03:01
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Президент отметил, что сперва произошел государственный переворот и захват власти, после чего взгляды и пути с украинским правительством стали диаметрально противоположными и только после этого произошло возвращение Крыма в состав России.
Военное дело вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Политика
Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране
Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия вчера в 23:06
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru вчера в 06:33
Музыка
Андрей Губин выступил на публике впервые за долгие годы
Звезда 90-х певец Андрей Губин впервые за долгие годы исполнил свои хиты перед публикой. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео выступления.
Известия вчера в 20:51
Происшествия
Появилось видео падения женщины со скалы в Курагинском районе
Происшествие с гибелью туристки в Курагинском районе Красноярского края попало на видео.
Newslab.ru 02:02
Армия и оружие
Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку
Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.
Российская газета 01:04
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
Журналист Марк Эпископос заявил, что ближайшее время бомбардировщик и ракетоносец Ту-22М3М может быть доставлен в Крым.
Территория новостей 02:51
Шоу-бизнес
Адвокат Пелагеи назвал ложью запрет Телегину общаться с их дочерью
Напомним, ранее адвокат Ивана Телегина Марианна Мировая рассказала, что хоккеист помогает дочери Таисии и жене финансово, очень трепетно относится к дочке и переживает, что не может с ней видеться.
НТВ вчера в 10:47
Автоспорт
Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии
Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru вчера в 10:09
Экономика
«Северсталь» в I полугодии снизила выпуск стали на 7%
"Северсталь" в первом полугодии 2020 года сократила выпуск стали относительно аналогичного периода прошлого года на 7%, до 5,657 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 02:06
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
РИА Новости 02:13
Авто
Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья
Доработанный Nissan GT-R набирает первую «сотню» за 2,9 сек. Тюнинг обойдется в 95 тысяч долларов.
Evo-rus.com 11 июля в 03:18
Футбол
Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ
ЦСКА расписал мировую с «Рубином» в поединке чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 16:36