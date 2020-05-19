Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruАссистент главного тренера «Бернли» заразился коронавирусом

Помощник главного тренера "Бернли" Айан Воан сдал положительный тест на коронавирус.
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У ассистента главного тренера «Бернли» обнаружили коронавирус

Спорт-Экспресс16:44

Помощник главного тренера «Бернли» заразился коронавирусом

Sports.ru15:52

«Бернли» сообщил о положительном тесте помощника тренера на коронавирус

РИА Новости16:03

У тренера «Бернли» нашли коронавирус

Советский спорт15:44

Ассистент главного тренера «Бернли» заразился коронавирусом

Soccer.ru15:44

Тренер «Бернли» сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru15:31

Тренер «Бёрнли» заразился коронавирусом

Чемпионат15:45
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
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Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о своем «увольнении» с НТВ

Sunmag.me вчера в 09:51
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Посольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России

Российское посольство в США потребовало от американского издания Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.
RT на русском 19:06
Кино

Сериал «Разбитое зеркало» стартует 18 мая на канале Россия 1

Комсомольская правда 17 мая в 23:30
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Гаджеты

Apple готовит умные очки Apple Glasses

Сегодня популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал информацию касательно совершенно нового продукта компании Apple.
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Киберспорт

Treyarch празднует 10-летие вселенной Call of Duty: Black Ops

Дебютный трейлер Black Ops от 18 мая 2010 года В этом году, к слову, Treyarch должна выпустить свою новую Call of Duty.
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Политика

В генпрокуратуре Украины возбудили дело о госизмене против Порошенко

Как сообщает издание "Украинская правда", генеральная прокуратура Украины инициировала расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко в связи с опубликованными ранее записями разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.
Московский Комсомолец 18:13
Политика

Минобороны построит в Дагестане медцентр для больных коронавирусом

Как уточняется, центр будет построен по типовому проекту Минобороны РФ, который уже реализован в Хабаровске и Подольске в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 медцентров на 1600 мест в 15 регионах страны.
Аргументы и Факты вчера в 15:20
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Экономика

Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 02:30
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Шоу-бизнес

Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и ест на гладильной доске

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Экономика

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски

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РБК 17:29
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Общество

В России раскрыли мошенническую схему с курьерской доставкой

Москва, 20 мая 2020, 01:31 — REGNUM Мошенники стали чаще прибегать к созданию фишинговых сайтов, имитирующих работу курьерских служб, для похищения данных банковских карт пользователей, сообщили 20 мая в пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
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Футбол

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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему в 2010 году принял решение завершить карьеру.
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Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос 14:38
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Авто

Авторынок Европы показал крупнейшее падение в истории в апреле

Пандемия нового коронавируса, парализовавшая европейский автопром и работу большинства местных автодилеров, привела к крупнейшему падению рынка за всю историю.
Автоновости дня 03:27
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Происшествия

Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице

В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
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Армия и оружие

Американские военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО

В 2013 году заметили НЛО белого цвета, который по размерам и форме соответствовал беспилотнику или ракете.
RuNews24.ru вчера в 00:51
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Политика

ЦБ Венесуэлы через суд пытается вернуть золотые слитки из Банка Англии

Адвокат Сарош Зайвалла, представляющий ЦБ Венесуэлы в суде, заявил о «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в южноамериканской республике.
News.ru 18:58
Общество

Министр труда дико высказался про 10 000 пособия на детей

Речь в передаче шла о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
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Происшествия

В Татарстане в квартире нашли тела матери и ребенка

В квартире одного из домов нашли тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38-летней матери.
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Экономика

Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля

Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Шоу-бизнес

В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку

Полиция уже установила, что тело молодого человека принадлежит 30-летнему актёру Грегори Тайри Бойсу, который получил известность благодаря съемкам в фильме «Сумерки».
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Энергетика

Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии

Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
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Футбол

Капелло: Роналдо создал мне больше всего проблем

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Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
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Футбол

Роберт Просинечки: «Кто-то назовет Марадону, Криштиану или Роналдо, но для меня Месси – лучший»

Экс-игрок «Барселоны» и «Реала» Роберт Просинечки рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории.
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AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3

Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
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Общество

Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля

Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад 05:36
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Кино

Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести

Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.
Коммерсантъ 18:36
Футбол

«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»

Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
Vprognoze.ru вчера в 06:48
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