Коронавирус
Soccer.ruАссистент главного тренера «Бернли» заразился коронавирусом
Помощник главного тренера "Бернли" Айан Воан сдал положительный тест на коронавирус.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о своем «увольнении» с НТВ
Sunmag.me вчера в 09:51
Политика
Посольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России
Российское посольство в США потребовало от американского издания Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.
RT на русском 19:06
Кино
Сериал «Разбитое зеркало» стартует 18 мая на канале Россия 1
Комсомольская правда 17 мая в 23:30
Гаджеты
Apple готовит умные очки Apple Glasses
Сегодня популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал информацию касательно совершенно нового продукта компании Apple.
ITZine.ru 11:10
Киберспорт
Treyarch празднует 10-летие вселенной Call of Duty: Black Ops
Дебютный трейлер Black Ops от 18 мая 2010 года В этом году, к слову, Treyarch должна выпустить свою новую Call of Duty.
Игромания.ру вчера в 12:26
Политика
В генпрокуратуре Украины возбудили дело о госизмене против Порошенко
Как сообщает издание "Украинская правда", генеральная прокуратура Украины инициировала расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко в связи с опубликованными ранее записями разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.
Московский Комсомолец 18:13
Политика
Минобороны построит в Дагестане медцентр для больных коронавирусом
Как уточняется, центр будет построен по типовому проекту Минобороны РФ, который уже реализован в Хабаровске и Подольске в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 медцентров на 1600 мест в 15 регионах страны.
Аргументы и Факты вчера в 15:20
Экономика
Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО
Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 02:30
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и ест на гладильной доске
Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и живет затворницей в обветшалой однокомнатной квартире. Там почти 40 лет не было ремонта.
Комсомольская правда 16:00
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски
Евтухов добавил, что после окончания пандемии цены на маски вернутся к своим прежним значениям, так как спрос на эти изделия упадет.
РБК 17:29
Общество
В России раскрыли мошенническую схему с курьерской доставкой
Москва, 20 мая 2020, 01:31 — REGNUM Мошенники стали чаще прибегать к созданию фишинговых сайтов, имитирующих работу курьерских служб, для похищения данных банковских карт пользователей, сообщили 20 мая в пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
REGNUM 18:31
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Футбол
Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему в 2010 году принял решение завершить карьеру.
Metaratings 16:04
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос 14:38
Авто
Авторынок Европы показал крупнейшее падение в истории в апреле
Пандемия нового коронавируса, парализовавшая европейский автопром и работу большинства местных автодилеров, привела к крупнейшему падению рынка за всю историю.
Автоновости дня 03:27
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Армия и оружие
Американские военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО
В 2013 году заметили НЛО белого цвета, который по размерам и форме соответствовал беспилотнику или ракете.
RuNews24.ru вчера в 00:51
Политика
ЦБ Венесуэлы через суд пытается вернуть золотые слитки из Банка Англии
Адвокат Сарош Зайвалла, представляющий ЦБ Венесуэлы в суде, заявил о «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в южноамериканской республике.
News.ru 18:58
Общество
Министр труда дико высказался про 10 000 пособия на детей
Речь в передаче шла о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Московский Комсомолец 10:27
Происшествия
В Татарстане в квартире нашли тела матери и ребенка
В квартире одного из домов нашли тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38-летней матери.
Российская газета 13:10
Экономика
Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля
Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Рамблер 10:24
Шоу-бизнес
В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку
Полиция уже установила, что тело молодого человека принадлежит 30-летнему актёру Грегори Тайри Бойсу, который получил известность благодаря съемкам в фильме «Сумерки».
Bimru.ru 04:36
Энергетика
Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru вчера в 12:19
Футбол
Капелло: Роналдо создал мне больше всего проблем
Газета.Ru 17:50
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
Футбол
Роберт Просинечки: «Кто-то назовет Марадону, Криштиану или Роналдо, но для меня Месси – лучший»
Экс-игрок «Барселоны» и «Реала» Роберт Просинечки рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории.
Sports.ru 07:39
Гаджеты
AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3
Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews 13:43
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля
Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад 05:36
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.
Коммерсантъ 18:36
Футбол
«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
Vprognoze.ru вчера в 06:48