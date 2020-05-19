Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruАссистент главного тренера «Бернли» заразился коронавирусом

Помощник главного тренера "Бернли" Айан Воан сдал положительный тест на коронавирус.
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«Бернли» сообщил о положительном тесте помощника тренера на коронавирус

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Тренер клуба АПЛ заразился коронавирусом

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Советский спорт15:44

Помощник главного тренера «Бернли» заразился коронавирусом

Sports.ru15:52

Ассистент главного тренера «Бернли» заразился коронавирусом

Soccer.ru15:44

Тренер «Бернли» сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru15:31
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 16:14, Ашберн
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