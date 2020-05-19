Коронавирус
Soccer.ruАссистент главного тренера «Бернли» заразился коронавирусом
Помощник главного тренера "Бернли" Айан Воан сдал положительный тест на коронавирус.
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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 17:47, Ашберн
Общество
Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня
Туристический сектор в ряде регионов России начнёт поэтапный выход из режима ограничений с 1 июня.
RT на русском 17:19
Энергетика
Истёк срок российско-польского контракта на транзит газа
Закончилось действие соглашения о транзите газа из России в европейские страны по польскому участку газопровода Ямал — Европа.
News.ru 17 мая в 06:38
Политика
Чехия сообщила о невозможности выдать памятник Коневу России
Министр обороны Чехии Лубомир Метнар сообщил о невозможности выдать памятник советскому маршалу Ивану Коневу, ранее демонтированный в Праге, России.
Lenta.ru 17:34
Общество
Медсестра в Туле вынуждена была прийти на работу в бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Экономика
Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны
О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом.
RuNews24.ru 10:56
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
Политика
Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США
Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США.
Lenta.ru 16:27
Армия и оружие
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
Общество
Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве
В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Футбол
Агент намекнул на переход Кокорина в «Ювентус» или «Милан»
По словам агента, которые приводит RT, он не удивился бы, если бы Александра Кокорина позвали в «Милан» или «Ювентус».
АБН 06:56
Космос
Горячий нептун K2-25b приближается к своей звезде
Американские астрономы подтвердили теорию о том, что горячие нептуны и юпитеры образуются вдали от родительских звезд, а затем постепенно к ним мигрируют.
NewInform 17 мая в 04:42
Общество
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 13:45
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня вчера в 10:30
Политика
Трамп объяснил, почему США отправляют другим странам аппараты ИВЛ
Американский президент Дональд Трамп объяснил, что США бесплатно отправляют аппараты ИВЛ другим странам, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, а не ради дипломатии, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:31
ЖКХ
Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Российская газета 05:59
Здоровье
В Саратове у больной коронавирусом прошли роды
Несколько дней назад в городской клинической больнице №10 при сроке беременности 39 недель родила жительница Саратова с подтвержденным коронавирусом.
Saratovnews 15:38
Здоровье
В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат
В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь».
FreeNews-Volga 10:16
Общество
Group-IB назвала доходы мошенников из-за фейковой курьерской доставки
Международная компания Group-IB, которая специализируется на разработке продуктов для кибербезопасности, выявила мошенническую схему с фейковой курьерской доставкой товаров, заказанных через интернет.
РБК 17:00
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Гаджеты
Samsung показал новый бюджетный смартфон
Южнокорейская компания Samsung на своем сайте показала параметры своего нового смартфона Galaxy A21s.
ПРАЙМ 04:21
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube-канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Здоровье
Минздрав поддержал повышение возраста продажи алкоголя
«Министерство здравоохранения поддерживает инициативы по увеличению возраста продажи алкоголя, поскольку известно, что потребление алкоголя, особенно крепкого, ассоциировано с повышением риска смерти в трудоспособном возрасте», — заявил он «РИА Новости» во вторник, 19 мая.
Известия 07:47
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля
Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад 05:36
Экономика
Греф ожидает снижения ставок по ипотеке на вторичном рынке
Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что ставки по ипотеке на покупку жилья на вторичном рынке до конца года будут снижаться.
Коммерсантъ 09:08