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Ассоциация ФинТех: более 60% россиян не выбирали банк для получения зарплаты

В опросе приняли участие представители работодателей (юридические лица) и клиенты банков (физические лица).
РБК
Действующим зарплатным банком удовлетворены 55% респондентов, низкие оценки своей кредитной организации поставили 17% участников опроса.
РБК
Большинство работодателей — 57% — для выплаты зарплаты используют только один банк.
РБК
Участники опроса, которые высказались против сервиса, отметили небезопасность личных данных (45%), а также недоверие к подобным продуктам (33%).
ТАСС

Подробнее о событии

Более 60 процентов россиян не выбирали зарплатный банк самостоятельно
Lenta.ru09:38
Больше половины россиян сообщили, что не выбирали зарплатный банк самостоятельно
ТАСС07:56
Более 60% россиян не выбирали банк для получения зарплаты
RuNews24.ru06:49
Ассоциация «Финтех» оценила распространенность «зарплатного рабства» в России
Ведомости07:54
Более 60% россиян столкнулись с зарплатным рабством
Газета.Ru06:32
Более 60% россиян пожаловались на «зарплатное рабство»
Московский Комсомолец06:25
Ассоциация ФинТех: более 60% россиян не выбирали банк для получения зарплаты
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