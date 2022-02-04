Правительство Норвегии приняло решение назначить действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на должность главы ЦБ после того, как он уйдет с поста руководителя альянса, говорится в сообщении правительства королевства.
Ранее глава Роспотребнадзора заявляла, что ограничения для контактировавших с больными омикроном утрачивают смысл, так как новый штамм не только заразнее, но и имеет более короткий инкубационный период.
В Москве задержали генерального директора подведомственной Минэнерго Федеральной энергосервисной компании (ФГУП «ФЭСКО») Николая Мягких, его заподозрили в причастности к мошенничеству, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.