Будьте в Плюсе

Ассоциация ФинТех: более 60% россиян не выбирали банк для получения зарплаты

В общей сложности было проведено более 1,2 тыс. интервью респондентов.
РБК
В опросе приняли участие представители работодателей (юридические лица) и клиенты банков (физические лица).
РБК
Своим запрлатным банком довольны 55% участников опроса.
Московский Комсомолец
Однако у части респондентов есть опасения за безопасность личных данных (45%), а также недоверие к подобным продуктам (33%).
РБК

Подробнее о событии

Более чем за половину жителей России выбрали банк работодатели
ИА Красная Весна08:47
Больше половины россиян сообщили, что не выбирали зарплатный банк самостоятельно
ТАСС07:56
Ассоциация «Финтех» оценила распространенность «зарплатного рабства» в России
Ведомости07:54
Более 60% россиян не выбирали банк для получения зарплаты
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Более 60% россиян столкнулись с зарплатным рабством
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Московский Комсомолец06:25
Ассоциация ФинТех: более 60% россиян не выбирали банк для получения зарплаты
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