РБКАссоциация ФинТех: более 60% россиян не выбирали банк для получения зарплатыВ общей сложности было проведено более 1,2 тыс. интервью респондентов.РБКВ опросе приняли участие представители работодателей (юридические лица) и клиенты банков (физические лица).РБКСвоим запрлатным банком довольны 55% участников опроса.Московский КомсомолецОднако у части респондентов есть опасения за безопасность личных данных (45%), а также недоверие к подобным продуктам (33%).РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКГлавный региональныйИА Красная ВеснаСоловей.ИнфоГазета.RuПодробнее о событииБолее чем за половину жителей России выбрали банк работодателиИА Красная Весна08:47Больше половины россиян сообщили, что не выбирали зарплатный банк самостоятельноТАСС07:56Ассоциация «Финтех» оценила распространенность «зарплатного рабства» в РоссииВедомости07:54Более 60% россиян не выбирали банк для получения зарплатыRuNews24.ru06:49Более 60% россиян столкнулись с зарплатным рабствомГазета.Ru06:32Более 60% россиян пожаловались на «зарплатное рабство»Московский Комсомолец06:25Ассоциация ФинТех: более 60% россиян не выбирали банк для получения зарплатыРБК05:15Показать ещёПоделиться