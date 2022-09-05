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Ассоциация банков России предложила ЦБ создать закрытый портал для размещения отчетности

Российские банки предложили ЦБ создать закрытый интернет-портал для публикации отчетности.
РБК
Представитель Банка России сказал РБК, что отзывы на доклад от участников рынка продолжают поступать, ЦБ в ближайшее время подведет итоги обсуждения.
РБК
Как отмечается в письме АБР, снижение объемов раскрытия информации усложнило для участников рынка принятие бизнес-решений, формирование резервов и расчет нормативов.
РБК
Один из вариантов — закрытый портал, другой — доступ к отчетности других через личный кабинет организации в Банке России.
News.ru

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Ассоциация банков предложила ЦБ создать закрытый интернет-портал для публикации отчетности
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Банки предложили раскрывать отчетность только на закрытой платформе
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