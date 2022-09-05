Антоновский мост в Херсоне из-за постоянных обстрелов украинскими войсками не рухнул, но находится в аварийном состоянии, проезд по нему невозможен, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
ЕС собирается регулировать поток приезжающих в страны Евросоюза граждан России, однако не может полностью изолироваться от россиян, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на посвященной вопросам внешней политики и безопасности межпарламентской конференции в Праге.
За прошедшие сутки российская армия уничтожила более 220 украинских военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении и свыше 30 — под Харьковом, сообщается в сводке Минобороны России, опубликованной в Telegram.