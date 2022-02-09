Компания Samsung в рамках онлайн-презентации Samsung Galaxy Unpacked представила новое семейство смартфонов Galaxy S22, в которое вошли три модели — базовая Galaxy S22, более продвинутая Galaxy S22+ и флагманская Galaxy S22 Ultra.
На фоне отложенной церемонии награждения наших спортсменов, которые заняли первое место в командном зачёте, появились слухи о том, что один из фигуристов мог употребить допинг или даже наркотики, передаёт РИА Новости со ссылкой на издание Inside the Games.
В ночь на 9 февраля в Истринском районе Подмосковья в селе Новопетровское трое мужчин с бейсбольными битами ворвались в магазин "Пятерочка" через служебный вход, избили директора, его супругу и продавца-кассира и забрали из кассы 96 тысяч рублей.