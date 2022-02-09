Будьте в Плюсе

Ассоциация банков России сообщила о массовых сбоях при онлайн-оплате коммунальных услуг

У россиян возникли проблемы при оплате услуг ЖКХ по квитанциям с QR-кодом.
Газета.Ru
Пытаясь оплатить услуги ЖКХ через код, автоматически не заполняются реквизиты управляющей компании.
BFM-Новосибирск
По данным ассоциации, организации ЖКХ допустили нарушения при размещении QR-кодов на квитанциях.
Реальное время
Минстрой рекомендовал главам регионов провести разъяснительную работу с поставщиками услуг ЖКХ.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Ассоциация банков России сообщила о массовых сбоях при онлайн-оплате коммунальных услуг
ФАН09:33
Россияне столкнулись с ошибками при онлайн-оплате коммуналки через QR-коды
Газета.Ru05:21
Самое цитируемое
Россияне столкнулись с техническими проблемами при оплате ЖКУ через интернет
Реальное время07:59
Россияне столкнулись с проблемой при онлайн-оплате услуг ЖКХ
BFM-Новосибирск06:45
Граждане в РФ столкнулись с ошибками при онлайн-оплате ЖКХ через QR-коды
ИА SM-News06:44
Предприятия ЖКХ уличили в ошибках при размещении QR-кодов на квитанциях
Главный региональный06:11
АБР: россияне столкнулись с проблемами при оплате коммунальных услуг с помощью QR-кода
Экономика сегодня08:52

Интересное

МИД: представители России не поедут на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальные российские лица не примут участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
Газета.Ru10:35

Госпитализированного Жириновского подключили к ИВЛ, он в тяжелом состоянии

Госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ.
РБК10:16

Samsung представила новое семейство смартфонов Galaxy S22

Компания Samsung в рамках онлайн-презентации Samsung Galaxy Unpacked представила новое семейство смартфонов Galaxy S22, в которое вошли три модели — базовая Galaxy S22, более продвинутая Galaxy S22+ и флагманская Galaxy S22 Ultra.
Коммерсантъ10:25

Тренер Тарасова назвала бредом информацию о проблемах с допинг-тестом Валиевой на ОИ-2022

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала данные о том, что проблемный допинг-тест на Олимпиаде в Пекине оказался у одиночницы Камилы Валиевой.
Lenta.ru10:38

Российских фигуристов на Олимпиаде подозревают в допинге, награждение отложено

На фоне отложенной церемонии награждения наших спортсменов, которые заняли первое место в командном зачёте, появились слухи о том, что один из фигуристов мог употребить допинг или даже наркотики, передаёт РИА Новости со ссылкой на издание Inside the Games.
ForPost05:48

Лех Валенса призвал ударить по Москве в случае нападения на Украину

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса интервью польской газете Rzeczpospolita призвал атаковать Москву, если Россия нападет на Киев.
Коммерсантъ08:39

Полиция задержала четверых подозреваемых в убийстве продавца в Истре

В ночь на 9 февраля в Истринском районе Подмосковья в селе Новопетровское трое мужчин с бейсбольными битами ворвались в магазин "Пятерочка" через служебный вход, избили директора, его супругу и продавца-кассира и забрали из кассы 96 тысяч рублей.
Российская газета03:02

Губерниев нецензурно высказался о скандале с допинг-тестом российского фигуриста на ОИ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию с допинг-тестом российского фигуриста на зимней Олимпиаде в Пекине.
NewInform02:21

Армия обороны Израиля нанесла удар по средствам противовоздушной обороны в Сирии

Израиль нанес удар по средствам противовоздушной обороны (ПВО) в Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты со стороны арабской республики.
Lenta.ru07:00

Ранее судимые граждане в форме полицейских задержаны в Екатеринбурге

Ранее «МК-Урал» сообщал, что сотрудники ФСБ и полиции задержали высокопоставленного полицейского в Екатеринбурге.
Московский Комсомолец Екатеринбург09:17