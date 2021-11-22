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Ассоциация добытчиков лососей допустила резкое удешевление красной икры после Нового года

Как сообщалось, несмотря на удачную лососевую путину, цены на красную икру горбуши, по данным информационного агентства по рыболовству, в октябре выросли до исторического максимума в 5 тыс. рублей за килограмм, в ноябре – превысили 6 тыс. рублей.
Интерфакс
За 20 лет икра, согласно подсчетам Росстата, подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го 1 кг стоил в рознице 675,2 руб.
РБК
Подорожала в рознице и красная рыба: цена за 1 кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года год к году на 16% — с 726,9 до 845,3 руб.
РБК
Не прекратившийся осенью рост розничных цен в Росрыболовстве связывают с ажиотажем, который создают спекулянты перед новогодними праздниками.
РБК

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Ассоциация добытчиков лососей допустила резкое удешевление красной икры после Нового года
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Икра подорожала до исторического максимума
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