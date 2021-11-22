Как сообщалось, несмотря на удачную лососевую путину, цены на красную икру горбуши, по данным информационного агентства по рыболовству, в октябре выросли до исторического максимума в 5 тыс. рублей за килограмм, в ноябре – превысили 6 тыс. рублей.
"С 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (селе Леуши, поселке городского типа Луговой, поселке городского типа Междуреченский, поселке городского типа Мортка, поселке Мулымья)", — говорится в сообщении.
Атомная подлодка «Курск» затонула в 2000 г. в результате столкновения с подлодкой НАТО, с вероятностью в 90% известно название этой подлодки, заявил в интервью «РИА Новости» адмирал Вячеслав Попов, который в тот период командовал Северным флотом.