КоммерсантъАссоциация европейского бизнеса выступила против легализации параллельного импортаАссоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступила против легализации параллельного импорта в долгой перспективе.КоммерсантъНа прошлой неделе кабинет утвердил список товаров для параллельного импорта, предполагающего ввоз продукции в Россию без разрешения правообладателя и в обход официальных дилеров.КоммерсантъКак заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, параллельный импорт будет гарантировать поставки товаров в Россию, «в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков».БИЗНЕС OnlineАктуальный перечень состоит более чем из 50 категорий товаров, представленных такими брендами, как, например, Apple, Cadillac, Nintendo, Rolls-Royce и Sony.КоммерсантъЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРязань.ЛайфПодробнее о событииАссоциация европейского бизнеса выступила против легализации параллельного импортаМосковский Комсомолецвчера в 09:42АЕБ попросила не распространять параллельный импорт в РФ на ряд товаровИнтерфаксвчера в 09:35АЕБ просит не разрешать параллельный импорт сельхозтехники, лекарств и еще ряда товаровFinam.Ruвчера в 07:27Ассоциация европейского бизнеса выступила против легализации параллельного импорта в РФБИЗНЕС Onlineвчера в 08:16Ассоциация европейского бизнеса выступила против легализации параллельного импортаКоммерсантъвчера в 07:35Ассоциация европейского бизнеса выступила против долгосрочной легализации параллельного импортаПРАЙМвчера в 07:19Ассоциация европейского бизнеса выступила против введения параллельного импорта в РоссииLenta.ruвчера в 09:13Показать ещёОценить381Поделиться