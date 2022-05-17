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Ассоциация европейского бизнеса выступила против легализации параллельного импорта

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступила против легализации параллельного импорта в долгой перспективе.
Коммерсантъ
На прошлой неделе кабинет утвердил список товаров для параллельного импорта, предполагающего ввоз продукции в Россию без разрешения правообладателя и в обход официальных дилеров.
Коммерсантъ
Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, параллельный импорт будет гарантировать поставки товаров в Россию, «в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков».
БИЗНЕС Online
Актуальный перечень состоит более чем из 50 категорий товаров, представленных такими брендами, как, например, Apple, Cadillac, Nintendo, Rolls-Royce и Sony.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Ассоциация европейского бизнеса выступила против легализации параллельного импорта
Московский Комсомолецвчера в 09:42
АЕБ попросила не распространять параллельный импорт в РФ на ряд товаров
Интерфаксвчера в 09:35
АЕБ просит не разрешать параллельный импорт сельхозтехники, лекарств и еще ряда товаров
Finam.Ruвчера в 07:27
Ассоциация европейского бизнеса выступила против легализации параллельного импорта в РФ
БИЗНЕС Onlineвчера в 08:16
Ассоциация европейского бизнеса выступила против легализации параллельного импорта
Коммерсантъвчера в 07:35
Ассоциация европейского бизнеса выступила против долгосрочной легализации параллельного импорта
ПРАЙМвчера в 07:19
Ассоциация европейского бизнеса выступила против введения параллельного импорта в России
Lenta.ruвчера в 09:13

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