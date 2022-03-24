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Ассоциация европейского бизнеса заявила о желании компаний вернуться в Россию

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Директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг заявил, что европейские компании заинтересованы в возвращении в Россию.
Коммерсантъ
Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым заявил, что компании хотят как можно скорее возобновить деятельность в РФ, передает Фонд Росконгресс.
Общественная служба новостей
Гендиректор АЕБ подчеркнул, что в нынешних реалиях принципиально важно "сохранять честный диалог, сесть за стол переговоров, найти именно те точки соприкосновения, где наши взгляды сходятся и по которым можно работать".
ТАСС
В свою очередь, Кобяков напомнил, что именно бизнес-сообщество стало движущей силой в сторону смягчения санкций после 2014 года.
ТАСС

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