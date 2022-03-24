Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым заявил, что компании хотят как можно скорее возобновить деятельность в РФ, передает Фонд Росконгресс.
Гендиректор АЕБ подчеркнул, что в нынешних реалиях принципиально важно "сохранять честный диалог, сесть за стол переговоров, найти именно те точки соприкосновения, где наши взгляды сходятся и по которым можно работать".
Экс-депутат Рады Илья Кива выложил в Telegram показанную в эфире польского телеканала TVP1 карту раздела Украины, подчеркнув, что этот жест показывает готовность Запада к изменению границ бывшей советской республики.
Французского неонациста, вернувшегося домой после нескольких лет проживания на Украине, арестовали и привлекли к ответственности в связи с "оскорблениями и провокациями" расистского характера, пишет газета Monde.