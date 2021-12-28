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Ассоциация инвесторов попросила президента Путина исключить запрет на выплаты дивидендов

Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) просит пересмотреть принятый на прошлой неделе Госдумой закон о ликвидации экологического вреда предприятиями.
Интерфакс
Размер платежа рассчитывает Росприроднадзор по результатам выездной проверки.
Финмаркет
Платеж не может превышать сумму расчетных затрат на выполнение ликвидационных мероприятий и должен быть уплачен в течение шести месяцев со дня предъявления.
Финмаркет
Авторы напоминают, что право на получение дивидендов является одним из основных ценообразующих факторов для акций российских компаний.
Финмаркет

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Ассоциация инвесторов попросила президента Путина исключить запрет на выплаты дивидендов
РБК11:42
АПИ просит пересмотреть законопроект о компенсации бизнесом вреда природе
Интерфакс09:16
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