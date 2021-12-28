РБКАссоциация инвесторов попросила президента Путина исключить запрет на выплаты дивидендовАссоциация профессиональных инвесторов (АПИ) просит пересмотреть принятый на прошлой неделе Госдумой закон о ликвидации экологического вреда предприятиями.ИнтерфаксРазмер платежа рассчитывает Росприроднадзор по результатам выездной проверки.ФинмаркетПлатеж не может превышать сумму расчетных затрат на выполнение ликвидационных мероприятий и должен быть уплачен в течение шести месяцев со дня предъявления.ФинмаркетАвторы напоминают, что право на получение дивидендов является одним из основных ценообразующих факторов для акций российских компаний.ФинмаркетЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАссоциация инвесторов попросила президента Путина исключить запрет на выплаты дивидендовРБК11:42АПИ просит пересмотреть законопроект о компенсации бизнесом вреда природеИнтерфакс09:16Показать все источникиОценить8Поделиться