Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели, скорость полета составила 7 Махов, дальность - свыше 350 км. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На 18 июля 2021 года, по данным главного государственного врача Соснового Бора, число подтвержденных случаев коронавируса в Сосновом Бору с начала регистрации заболевания (весна 2020 года) достигло 7864.
В понедельник, 19 июля, на рабочем совещании правительства Калужской области министр здравоохранения Константин ПАХОМЕНКО доложил, что план по вакцинации от коронавируса в нашем регионе выполнен на 42,7%. По его словам, наша область занимает 48 место в Российской Федерации.
Porsche Taycan Turbo S питается от пары электромоторов, расположенных на каждой оси, суммарная мощность которых составляет 761 лошадиную силу (567 Киловатт) и 774 фунт-фут (1050 Ньютон-метров) крутящего момента.