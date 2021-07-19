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Экономика

Ассоциация морских торговых портов пожаловалась на отказы РЖД на провоз угля

Проблема возникал еще весной, а к середине лета южные порты недополучают до половины заявленных объемов.
Эхо Москвы
По данным АСОП, из заявленных в Туапсе 122 вагонов угля принято всего 56, в Новороссийск — 56 вагонов из 82 и в Таганрог — 10 из 17.
Коммерсантъ
Эксперты отмечают, что резкий рост спроса на провозную емкость, вызванный скачком цен на уголь, подчеркивает слабости инфраструктуры и неготовность ОАО РЖД к улучшению конъюнктуры основного груза.
Коммерсантъ
В РЖД заявили, что принимают меры по увеличению объемов транзита в порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ).
Экономика сегодня

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