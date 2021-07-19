В Калужской области 208 тысяч человек привились от коронавируса

В понедельник, 19 июля, на рабочем совещании правительства Калужской области министр здравоохранения Константин ПАХОМЕНКО доложил, что план по вакцинации от коронавируса в нашем регионе выполнен на 42,7%. По его словам, наша область занимает 48 место в Российской Федерации.