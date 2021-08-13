Будьте в Плюсе

Ассоциация продавцов и производителей техники РАТЭК попросила расширить налоговые льготы

Перечень техники, при перепродаже которой НДС рассчитывается по межценовой разнице, необходимо расширить.
Компания
В ассоциации предлагают добавить в список «умные» часы, компьютеры-моноблоки, наушники, модемы, игровые приставки, кухонные плиты, посудомоечные машины, микроволновые и другие печи.
Компания
C 2022 г. ритейл сможет воспользоваться льготами по налогу на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже подержанной бытовой техники и электроники.
Финмаркет
Розничным продавцам будет позволено снизить налогооблагаемую базу на стоимость покупки товара у физлица - закон о развитии trade-in принят в апреле.
Финмаркет

С чего всё началось

Ритейлеры попросили расширить льготы за продажу подержанной техники
C 2022 г. ритейл сможет воспользоваться льготами по налогу на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже подержанной бытовой техники и электроники. Розничным продавцам будет позволено снизить налогооблагаемую базу на стоимость покупки товара у физлица – закон о развитии trade-in принят в апреле.
Ведомости17:53

Подробнее о событии

Ритейлеры попросили расширить льготы за продажу подержанной техники
Компания00:40
Ретейлеры попросили расширить льготы за продажу подержанной техники
Говорит Москва02:47
Ритейлеры просят расширить льготы за продажу подержанной техники
RuNews24.ru00:54
Ассоциация продавцов и производителей техники РАТЭК попросила расширить налоговые льготы
Lenta.ru05:27
Ритейлеры предложили расширить список техники для продажи со скидкой
Deita.ru00:15
Ритейлеры попросили расширить льготы за продажу подержанной техники в России
Телеканал 360°20:32
Ритейлеры попросили расширить льготы за продажу подержанной техники
Ведомости17:53

Интересное

В компьютерах с процессорами AMD нашли серьезную угрозу

Проблема заключается в блоке безопасности AMD Secure Processor процессоров Zen, Zen 2 или Zen 3. Уязвимость перепада напряжения позволяет взломщику не только установить, но и практически всегда интегрировать вредоносный софт.
РИА Новости07:24
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?