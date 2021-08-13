C 2022 г. ритейл сможет воспользоваться льготами по налогу на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже подержанной бытовой техники и электроники. Розничным продавцам будет позволено снизить налогооблагаемую базу на стоимость покупки товара у физлица – закон о развитии trade-in принят в апреле.
Проблема заключается в блоке безопасности AMD Secure Processor процессоров Zen, Zen 2 или Zen 3. Уязвимость перепада напряжения позволяет взломщику не только установить, но и практически всегда интегрировать вредоносный софт.