Будьте в Плюсе

Ассоциация продавцов и производителей техники РАТЭК попросила расширить налоговые льготы

Перечень техники, при перепродаже которой НДС рассчитывается по межценовой разнице, необходимо расширить.
Компания
Розничным продавцам будет позволено снизить налогооблагаемую базу на стоимость покупки товара у физлица - закон о развитии trade-in принят в апреле.
Финмаркет
В ассоциации предлагают добавить в список «умные» часы, компьютеры-моноблоки, наушники, модемы, игровые приставки, кухонные плиты, посудомоечные машины, микроволновые и другие печи.
Компания
C 2022 г. ритейл сможет воспользоваться льготами по налогу на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже подержанной бытовой техники и электроники.
Финмаркет

С чего всё началось

Ритейлеры попросили расширить льготы за продажу подержанной техники
C 2022 г. ритейл сможет воспользоваться льготами по налогу на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже подержанной бытовой техники и электроники. Розничным продавцам будет позволено снизить налогооблагаемую базу на стоимость покупки товара у физлица – закон о развитии trade-in принят в апреле.
Ведомости17:53

Подробнее о событии

Ассоциация продавцов и производителей техники РАТЭК попросила расширить налоговые льготы
Lenta.ru05:27
Ретейлеры попросили расширить льготы за продажу подержанной техники
Говорит Москва02:47
Ритейлеры попросили расширить льготы за продажу подержанной техники
Компания00:40
Ритейлеры просят расширить льготы за продажу подержанной техники
RuNews24.ru00:54
Ритейлеры предложили расширить список техники для продажи со скидкой
Deita.ru00:15
Ритейлеры попросили расширить льготы за продажу подержанной техники в России
Телеканал 360°20:32
Ритейлеры попросили расширить льготы за продажу подержанной техники
Ведомости17:53

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