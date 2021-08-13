C 2022 г. ритейл сможет воспользоваться льготами по налогу на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже подержанной бытовой техники и электроники. Розничным продавцам будет позволено снизить налогооблагаемую базу на стоимость покупки товара у физлица – закон о развитии trade-in принят в апреле.
"Следственным отделом по городу Батайску следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в одном из дошкольных образовательных учреждений города (ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Олимпийский чемпион Игр в Токио по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал, что депутат Государственной думы России Магомед Гаджиев подарил ему $1 млн за победу в соревнованиях, передает РИА "Новости".