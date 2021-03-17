Господин Ляйтль считает, что хорошей почвой для сотрудничества могут стать вызовы, порождаемые изменением климата и цифровизацией. «Нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды»,— заявил он. Глава Европалаты сказал, что сейчас отношения ЕС и России достигли «низшей точки».

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С чего всё началось Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль в своей статье для австрийского издания Kurier признал, что Европа совершала ошибки в отношениях с Россией. Lenta.ru 21:35