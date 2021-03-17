Ассоциация торгово-промышленных палат ЕС заявила об ошибках Евросоюза в отношении России
Господин Ляйтль считает, что хорошей почвой для сотрудничества могут стать вызовы, порождаемые изменением климата и цифровизацией. «Нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды»,— заявил он. Глава Европалаты сказал, что сейчас отношения ЕС и России достигли «низшей точки».В источнике
С чего всё началось
Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль в своей статье
для австрийского издания Kurier признал, что Европа совершала ошибки в отношениях с Россией.