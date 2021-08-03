РИА НовостиAssociated Press: четыре танкера у берегов ОАЭ сообщили о потере управленияТакже телеканал Sky News сообщил, что группа вооруженных людей, предположительно, забралась на борт танкера Asphalt Princess под флагом Панамы в Оманском заливе.РИА НовостиПримерно в одно и то же время танкеры Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss сообщили, что «лишены возможности управляться».BFM.ruПредставитель Министерства иностранных дел Великобритании заявил Sky News, что ведомство расследует «инцидент на судне у побережья ОАЭ».РБК30 июля у побережья Омана был атакован танкер Mercer Street, шедший под флагом Либерии из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру.РБКЧитать далееСвернутьНациональная служба новостейНациональная служба новостейAnewsРамблерНародные новостиЦарьградВечерняя МоскваПрофильLife.ruИА Красная ВеснаФАНRT на русскомТелеканал RTVIГазета.RuНовые ИзвестияПятый каналС чего всё началось «Предполагается, что группа из восьми или девяти вооруженных людей поднялась на борт судна под названием Asphalt Princess», — передаёт Sky News со ссылкой на источник в службе безопасности. Фонтанка.Ру14:20Подробнее о событииЧетыре танкера потеряли управление у берегов ОАЭ, ещё одно судно может быть захваченоФонтанка.Ру14:20СМИ уточнили название захваченного в Оманском заливе суднаГоворит Москва13:46США заявили, что данные об инциденте с танкером в Оманском заливе вызывают беспокойствоТАСС15:02Танкер Asphalt Princess под флагом Панамы захватили у побережья ОАЭРЕН ТВ14:17Associated Press: четыре танкера у берегов ОАЭ сообщили о потере управленияРИА Новости14:05AP сообщило о возможном массовом угоне танкеров у берегов ОАЭМосковский Комсомолец13:57Новое нападение на танкер совершено у берегов ОАЭРамблер10:57Показать ещёОценить113Поделиться