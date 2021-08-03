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Associated Press: четыре танкера у берегов ОАЭ сообщили о потере управления

Также телеканал Sky News сообщил, что группа вооруженных людей, предположительно, забралась на борт танкера Asphalt Princess под флагом Панамы в Оманском заливе.
РИА Новости
Примерно в одно и то же время танкеры Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss сообщили, что «лишены возможности управляться».
BFM.ru
Представитель Министерства иностранных дел Великобритании заявил Sky News, что ведомство расследует «инцидент на судне у побережья ОАЭ».
РБК
30 июля у побережья Омана был атакован танкер Mercer Street, шедший под флагом Либерии из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру.
РБК

С чего всё началось

«Предполагается, что группа из восьми или девяти вооруженных людей поднялась на борт судна под названием Asphalt Princess», — передаёт
 Sky News со ссылкой на источник в службе безопасности.

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