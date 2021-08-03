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РИА Новости

Associated Press: четыре танкера у берегов ОАЭ сообщили о потере управления

Лица, захватившие в Оманском заливе танкер Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы, приказали экипажу следовать в иранские территориальные воды.
ТАСС
У побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Оманском заливе неизвестные захватили танкер Asphalt Princess, идущий под флагом Панамы.
Москва 24
Примерно в одно и то же время танкеры Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss сообщили, что «лишены возможности управляться».
BFM.ru
30 июля у побережья Омана был атакован танкер Mercer Street, шедший под флагом Либерии из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру.
РБК

С чего всё началось

«Предполагается, что группа из восьми или девяти вооруженных людей поднялась на борт судна под названием Asphalt Princess», — передаёт
 Sky News со ссылкой на источник в службе безопасности.

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