Окружной суд города Киль приговорил к одному году и двум месяцам лишения свободы условно пенсионера, нелегально хранившего у себя на вилле танк "Пантера" и зенитную пушку времен Второй мировой войны, а также оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
Наследники Босова договорились о продаже одного из крупнейших угольных холдингов России Компания «Алтек», через которую Босов контролировал угольный холдинг, подписала соглашение об основных условиях сделки по продаже «Сибантрацита» с «А-Проперти» в феврале.