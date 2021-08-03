Суд в ФРГ приговорил к условному сроку пенсионера, хранившего на вилле танк и пушку

Окружной суд города Киль приговорил к одному году и двум месяцам лишения свободы условно пенсионера, нелегально хранившего у себя на вилле танк "Пантера" и зенитную пушку времен Второй мировой войны, а также оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.